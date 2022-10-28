星宇線上旅展大增班！全艙等加碼機上Wi-Fi吃到飽
星宇航空2022線上旅展今（28）日開跑，即日起至11月27日午夜，官網全航線機票9折，同時，星宇航空宣布福岡、大阪、東京及曼谷航線增班，宿霧航線則預定在明年1月17日開航，快上星宇航空官網預訂最適合自己的行程，啟動你的「飛航模式」。
星宇航空2022線上旅展提供官網全航線機票9折，凡購買11月1日至2023年3月31日間，於適用日期自台灣出發之行程，即可享有此難得優惠。另外，為了歡慶全民啟動「飛航模式」，自11月1日至12月31日，星宇航空特別開放全艙等無限量使用機上Wi-Fi服務，讓旅客即時與在地面上的家人朋友連線，盡情曬出機上美照，分享重啟旅遊的喜悅。
隨著台灣邊境解封，全民海外旅遊風氣逐漸增溫，星宇航空針對熱門旅遊航點福岡、大阪、東京及曼谷進行增班，福岡自11月1日起每日飛航一班；大阪及東京自12月1日起，每日二班直飛；曼谷自1月20日起，每日二班直飛，增班後旅遊時間彈性大幅增加，旅客將可搭配早去晚回的航班，將在當地遊玩的時間最大化。此外，海島渡假勝地宿霧亦規劃於明年1月17日開航，天天一班直飛。
將近三年沒有出國旅行，一解旅遊癮的好時機，消費者可至星宇線上旅展，或至全台各大旅行社購票，邀請三五好友來一場冬季札幌滑雪行、預定明年春天到福岡賞櫻，或前往曼谷享受泰式按摩及美食，不論喜歡人文、自然、歷史或都市潮流，星宇航空佈及東南亞、日本各大城市的航網，能滿足你的各種旅遊夢。