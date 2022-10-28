薛瑞元、王必勝夜赴陳時中競總　吳思瑤：朋友間吃飯打氣

▲吳思瑤表示，昨天大家不是談論國家事務，就是單純朋友間簡單吃個便飯，大家給陳時中一些鼓舞跟溫暖。（圖／記者黃宣尹攝）
▲吳思瑤表示，昨天大家不是談論國家事務，就是單純朋友間簡單吃個便飯，大家給陳時中一些鼓舞跟溫暖。（圖／記者黃宣尹攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-28 10:17:02

有媒體報導指出，衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、指揮中心發言人莊人祥等人昨日晚間前往前指揮官、民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，引發關注。陳時中競選總幹事吳思瑤今（28）日上午回應指出，昨天晚上不是密會，是好朋友光明正大到場，簡單吃個便飯，給陳時中打氣；吳說，總不能說要求陳時中選舉選到沒有朋友，選舉應該要有人性，再怎樣扭曲歪樓，正常日子還是一定要過。

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吳思瑤說，昨天競選總部發布倒數30天，每天12個任務挺陳時中，其中有一個就是「總部加加油」，歡迎大家到總部給陳時中打氣，昨天晚上不是密會，是好朋友光明正大到場給陳時中打氣。

吳思瑤表示，昨天大家不是談論國家事務，就是單純朋友間簡單吃個便飯，大家給陳時中一些鼓舞跟溫暖，「阿中就是一個這樣溫暖的人，跟他合作過的夥伴都成為朋友，這份情誼不會改變」，她也說，總不能說要求陳時中選舉選到沒有朋友，選舉應該要有人性，再怎樣扭曲歪樓，正常日子還是一定要過。 

另外，談到11月5日就要登場的辯論，吳思瑤表示，競選總部兢兢業業準備中，陳時中是提出最多元、最廣政見的候選人，幕僚群們持續在精煉，要把亮點呈現，而陳時中想要表達的內容，最近也積極討論，會花很多時間練習，很多人都願意站出來助陳時中一臂之力。

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