內政部稱社宅政策未達標因北市府？黃珊珊嗆：我們蓋最多
內政部政務次長花敬群昨（27）日在立法院接受質詢時，被問到總統蔡英文提出的社宅政策是否會跳票？花敬群則表示台北市政府社宅興建速度趨緩，疑似有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。對此曾任北市副市長的黃珊珊今（28）日上午則表示，台北市政府是全台灣蓋社宅概最多的城市，中央只蓋出幾百戶，「到底是誰在扯後腿？」
花敬群昨日在內政委員會接受立委質詢時，被問到總統蔡英文8年20萬戶目標是否能達成。花敬群答覆，目前各縣市推動社宅速度越來越快，不會跳票。不過被問到近年來台北市社宅興建速度趨緩，是否未給予足夠資源？對此花敬群則回應，台北市前四年推動非常認真，最近兩三年幾乎停滯下來，確實有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。
對此曾任台北市副市長的市長候選人黃珊珊，今日上午接受媒體訪問時回應，反問中央「社宅到底是為了人民，還是為了某些人的政見？」黃珊珊說，台北市是全台灣蓋社宅概最多的城市，而且其他縣市，中央訂目標，他們自己蓋出來的只有幾百戶，這到底是誰在扯總統的後腿？「台北市很努力地在蓋是為了台北市民，不是為了某一個人。」