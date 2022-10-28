再控蔡適應團隊滿滿黑道　謝國樑點名兩人今年才遭偵辦

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蔡適應的後援會主任委員林金水前暖暖區角頭老大、治平專案提報對象，涉嫌恐嚇勒索、妨害自由、開設賭場、暴力討債、貪污、傷害、妨害投票等前科；蔡適應服務團隊助理陳清源是天道盟太陽會元老，涉嫌向建商恐嚇3000萬元，今年七月遭警方逮捕。
謝國樑批，如果這些不叫黑道，什麼是黑道？這些都是明確的證據，針對蔡適應對他的提告，他近日也會對蔡適應提誣告訴訟。
謝國樑說，在本週行動中常會揭發蔡適應團隊涉嫌賄選，並立即向檢調告發，也提供完整證據，希望在檢調公正客觀，勿枉勿縱，將這些目無法紀，用現金買票的蔡適應團隊成員繩之以法。
他指出，這個期間，他的團隊也勸說這些已經收受現金賄選的里長，要勇於站出來指認對方，在檢調啟動偵查後，有里長已經被約談，也把相關證據交給檢調。
謝國樑說，蔡適應團隊及發言人有承認這筆金錢往來，但他們辯稱這個是所謂政治獻金，這是非常荒謬的一件事，政治獻金有很明確規範，而對方沒照這樣的規範，穿著蔡適應後援會的服裝，並在給予金錢後，要求對方也要穿著這樣的服裝，若這不是賄選，什麼才是賄選？
謝國樑說，其實里長不想拿錢，但蔡適應暖暖後援會有相當多成員屬於黑道，他們自稱暖暖組合，被警政署列管在案，里長心生畏懼，才不得不收。
國民黨立委李德維提及，在這次證人片段逐字中有提到，里長想要還錢，但蔡適應後援會的成員不讓他還，「我是怕他們對我怎麼樣，」表示里長心生畏懼。
李德維說，蔡適應在擔任市議員時，2010年就曾被基隆地檢起訴，認為有透過助理、基金會名義，邀請選民吃飯，過去就有這樣的紀錄，也被起訴在案，過去有涉嫌這樣記錄的人，更應注意小心，而非一錯再錯。