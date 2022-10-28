被怪男逼當街下跪！37週孕婦嚇哭 熱心司機秒救人網讚爆
新北市新莊區27號上午7點10分左右，一位懷孕37週的38歲游姓孕婦，上班途中經過新北大道七段時，突然遭到一位陌生男子大吼，男子更要求游女當街下跪。游女有孕在身擔心被攻擊，無奈之下只好雙膝下跪。一位熱心的公車司機見狀，立即下車喝斥男子並將其驅離，同時請游女先上車躲避，這才讓游女平安脫身。新莊分局已掌握該男子身分，全案將依恐嚇、強制罪嫌依法偵辦。
據了解，該男子當時赤裸上身，游女經過時覺得怪異，因此想要避開，不料男子卻突然發難，攔下游女要求她下跪。游女心生恐懼就單膝跪下，但男子仍不罷休要游女雙膝都跪地，游女大喊救命向路人求救，此時一位熱心的公車司機見狀，立即靠邊停車後下車喝斥男子，把男子趕跑並請游女上車躲避。
當時有位丹鳳派出所警員正巧巡邏經過，發現有人聚集圍觀便上前了解，隨後在附近找到怪異男子，盤查了解男子為29歲陳姓男子，抄錄陳男個資後先行讓他離去。等當天晚上游女正式提告，警方便通知陳男到案說明，全案依恐嚇、強制罪嫌後續偵辦。
而游女的先生也在臉書社團「愛新莊我是新莊人」披露此事，感謝熱心的公車司機及時相助，更心疼表示老婆事後驚魂未定，哭到發抖，讓他氣炸直呼一定告。游女的先生感慨無端遭遇此禍，懷孕老婆竟被迫當街下跪，讓他心痛又憤怒，並強調很感謝司機大哥的出手相助，且司機還願意到警局當證人，讓他感激表示「一定是天使！」網友也紛紛在底下留言大讚司機的見義勇為。（編輯：倪浩軒）