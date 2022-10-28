股市低迷找商機！低軌衛星成關鍵字　太空衛星ETF有潛力

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第一金投信說明，過去幾年代工大廠從PC、NB、智慧型手機代工擴大產業版圖，這幾年電動車關鍵供應鏈、代工生產領域更成為兵家必爭，近期再現太空產業及相關產業鏈競爭，包括太空基礎建設、衛星、衛星發射、衛星通訊、衛星探索等，也讓未來幾年太空商機成長空間想像無限。
10月份世界經濟論壇（WEF）在官網發佈太空經濟報告指出，2021年太空經濟總價值約4690億美元，相較前一年度成長9%，受惠於火箭發射成本的下降，今年全球衛星發射數量更可望超越往年，太空競賽已不再是美中兩大強權的競爭，火箭與衛星發展從各國政府實力的展現，現在成為民間企業商業競爭舞台。
第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，中美局勢詭譎，出現供應鏈中斷情形，過往全球化概念遭到破壞，國際局勢不確定性升高，衛星技術關乎區域和平，近期低軌衛星發射、製造、遙測功能、通訊需求等相關供應鏈，今年財報表現與傳統消費型電子產業迥異，低軌衛星成長動能受市場關注。
牟宗堯指出，追蹤Solactive太空衛星指數投資，8、9月份股市修正期，太空衛星股展現抗跌性，10月份股價反彈期間，太空衛星股則見強勢上漲力道。Cmoney資料統計，Solactive太空衛星指數10月份（截至2022/10/26止）以來上漲7.3%，表現領先那斯達克指數（+3.74%）與費半指數（+3.02%）。投資人若是看好太空產業長期趨勢與投資價值，不妨採取單筆低接或定期定額存股策略，跟隨星際商機成長，長期累積太空財。