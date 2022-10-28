北市教育局長站台惹議 黃珊珊：衛福部高官標準有一致？
台北市長候選人黃珊珊昨（27）日召開技職教育座談會，邀集家長會代表之餘，台北市教育局長曾燦金也向北市府請假並列席座談會。而此舉也讓曾燦金挨批行政不中立，不過黃珊珊也為曾燦金緩頰，強調政務官無行政不中立問題，並反問「就像衛福部的高官，大家標準要一致吧？」
據《聯合報》報導指出，衛福部長薛瑞元、疫情指揮官王必勝、指揮中心發言人莊人祥等人，昨（27）日晚間前往民進黨台北市長候選人陳時中的競選總部，被解讀是為了近日來的高端疫苗爭議，而前往與陳時中開會。對此薛瑞元則予以否認，表示僅是「下班和老朋友見見面」。
對此黃珊珊表示，不清楚他們談什麼，但是大家對於行政中立的標準一致就好，「不要每天講別人，自己做的事情自己都沒有問題，我覺得到現在為止，台灣社會應該要標準一致。」黃珊珊說，至於曾燦金的爭議，她則強調曾是政務官，本來就沒有行政中立的問題，「就像衛福部的高官，大家標準要一致吧？」
至於針對陳時中昨日發布的影片，直指台北市內很多路燈損壞，且交通號誌安排不當，黃珊珊則直言「不要以偏概全」，並強調台北市這麼多里長這麼多議員，每個人都很認真，號誌有問題就是維修，趕快去處理。「而且他的影片本來就有一些問題，他連影片都弄不好，還有一大堆漏網鏡頭，還有一些不應該入鏡的人入鏡，我覺得這才是問題。」