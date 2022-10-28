反元宇宙又有新成員　Snapchat執行長：最不想做的一件事

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今年5月時，斯皮格在出席Snap全球生態合作夥伴大會（Snap Partner Summit,SPS）也曾提到，「元宇宙」太過假設性且定義模糊不清，就算是同一個辦公室的人，對元宇宙的定義可能也不盡相同，因此他們在辦公室不會出現這個字眼。斯皮格表示，他們不會把重心放在模稜兩可的議題，而會努力研發擴增實境（AR）技術，希望能讓使用者享受真正沉浸式與互動式的AR體驗。
蘋果執行長庫克近日接受媒體採訪時，同樣不看好元宇宙前景，「我認為人們能理解某個東西是什麼很重要，我不確定一般人能告訴你什麼是元宇宙。」他在專訪中提到，蘋果儘量避免使用這個詞彙。微軟遊戲部門首席執行長史賓塞（Phil Spencer）被問到對元宇宙看法時，直言元宇宙是「製作粗劣的電子遊戲，我不太想在這種地方消磨時間。」
Meta（臉書）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）是元宇宙忠實粉絲，至今已花費超過150億美元資金，認為元宇宙將會成為人類的未來。但該公司元宇宙部門「實境實驗室」（Reality Labs）成立至今，虧損與日俱增，今年至今已虧損94億美元，分析師預估，明年Meta在元宇宙的虧損可能超過210億美元，淪為公司最大淪賠錢貨。即便如此，祖克柏仍捍衛自己對元宇宙的押寶投資，「我們在做一些領先的工作，替下一個重要的運算平台鋪平道路。」