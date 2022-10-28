天天騎YouBike　她拚中市29區達陣

台中市政府交通局舉辦「區區一騎嗨，全城動騎來」，每日指定2.0場站借或還YouBike 2.0或2.0E，帶動站點最高成長率飆近800％，家住南區的陳香君天天依29區指定站點騎乘，其中幾站曾因工作忙碌，趕在晚上12點前熱血完成，活動最後一站在谷關，她說，站點有點遠，希望能成功達陣。交通局指出，明(29)日活動結束將加碼抽出iPhone 14，民眾不要錯失獲新手機的機會。





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交通局長葉昭甫表示，台中市自109年底正式啟動「iBike倍增計畫」，原定3年增加1,000站，提前達標，至10月20日已完成1,208站建置營運全國第一，累計騎乘人次突破6,000萬，「區區一騎嗨，全城動騎來」帶動公共自行車租賃熱潮，任務站點平均增加500人次租借，活動持續進行中，歡迎民眾響應低碳生活。





陳香君說，有時為了要不要從南區跑到豐原、龍井、大肚等站點，一度心想算了，但受堅持到底的信念鞭策，依然天天出門騎車，有次到指定站點快晚上12點，順利騎上YouBike時很有成就感。





她提及，任務站點有的在捷運站或火車站附近，騎YouBike逛一逛，若不是參加「全城動騎來」活動，很少有機會深入了解各地風土民情，偶遇搭公車來YouBike指定站點的車友，會心一笑都是YouBike粉絲，追著YouBike跑。





陳香君平時就愛與家人、朋友騎YouBike購物、出遊，租借公共自行車不必煩惱停車問題，從甲地到乙地租借方便，台中公共自行車租賃站已逾1200多站，密度極高的綠色運具，車站、商圈、捷運、學校到處都有車代步。





為讓女兒趕快跟上騎YouBike，從小就練習騎腳踏車，騎YouBike增進親子感情，這次騎遍全市的活動，女兒是最佳車友，29站最後指定站點在谷關，是目前全市最高公共自行車租賃站，若是缺了這一站騎乘的拚圖，紀錄就差臨門一腳，陳香君強調，「要努力達成」。





天天不間斷的完勝指定站點，考驗騎YouBike的「解鎖」毅力，陳香君也讓孩子感受媽媽克服時間、地點與各種外力因素的過程，她說，親子之間共同完成一件事的滿足，無價。



