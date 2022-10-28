學妹當分身幫掃街拜票　鄭麗君：林佳龍是全方位領導人才

▲鄭麗君背上林佳龍的競選背帶，代替確診的學長到新莊裕民市場掃街拜票。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲鄭麗君背上林佳龍的競選背帶，代替確診的學長到新莊裕民市場掃街拜票。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-28 12:58:17

民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診，前文化部長鄭麗君今（28）日上午到新莊裕民市場，背上林佳龍的競選背帶，化作分身進行掃街拜票午到新莊裕民市場。鄭麗君表示，和林佳龍是大學時代的好朋友，也是非常敬重的大學長，稱讚林是一位有理念、具完整政策規劃、執行能力全方位的領導人，期盼為新北市民帶來更好的生活福祉，為台灣第一大城帶來全新的未來，也為新北城市治理再創新的典範。

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鄭麗君表示，過去擔任文化部長時，每天都到新莊上班，對這裡也有很深的情感與期許，今天希望來推薦心目中最理想的新北市長人選；指出林佳龍具有國會、中央地方首長完整的資歷，也深具國際視野，更提出2050台灣首都圈發展願景，是一位有理念、具完整政策規劃、執行能力全方位的領導人。

鄭麗君接著也提到，早上出門前有特別和林佳龍通了電話，知道他有比較退燒了，不過聲音聽起來依然鬥志高昂，相當有熱情地說了許多理想。

鄭麗君在競選總部發言人李坤城、新北市議員鍾宏仁、市議員侯選人翁震州和林秉宥的太太陪同下，一起到市場為林佳龍掃街拜票。肩掛林佳龍競選背帶的鄭麗君，以親切的笑容向市民握手請託，沿途逐一向攤商及採買民眾拜票，也獲得店家熱情回應，沿途提醒鄉親記得投票，也多多幫林佳龍拉票。

▲鄭麗君背上林佳龍的競選背帶，在競選團隊及市議員候選人陪同下，到新莊裕民市場掃街拜票。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）
▲鄭麗君背上林佳龍的競選背帶，在競選團隊及市議員候選人陪同下，到新莊裕民市場掃街拜票。（圖 ／林佳龍競選辦公室提供）

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