北市蓋社宅有政治考量？柯文哲嗆花敬群：哪有這麼呆的人
內政部政務次長花敬群昨（27）日在立法院接受質詢時，被問到總統蔡英文提出的社宅政策是否會跳票？花敬群則表示台北市政府社宅興建速度趨緩，疑似有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。對此台北市長柯文哲今（28）日受訪時，則怒嗆花敬群「哪有這麼呆的人？想不透。」
花敬群昨日在內政委員會接受立委質詢時，被問到總統蔡英文8年20萬戶目標是否能達成。花敬群答覆，目前各縣市推動社宅速度越來越快，不會跳票。不過被問到近年來台北市社宅興建速度趨緩，是否未給予足夠資源？對此花敬群則回應，台北市前四年推動非常認真，最近兩三年幾乎停滯下來，確實有政治考量，可能擔憂台北市蓋社宅數量多會促成蔡總統政見達標，令人質疑把民生議題政治化。
對此柯文哲今日在出席活動後接受媒體訪問時，表示台北市政府現階段蓋社宅還是全台灣蓋最多的，「他說台北市怠惰，要害小英政績不能達到，那不是只有台北市，全台灣都怠惰。」柯文哲直言，對他來說工程只看兩件事，什麼時候開工什麼時候完工，其他完全不想聽，「到現在為止花敬群自己指揮的中央住都中心，請問到現在為止你社會住宅開工幾戶？講啊？」
「按照花敬群的講法，正確的說法是這樣，花敬群串通台灣所有縣市首長，一起讓小英的居住正義政策失敗？」柯文哲也形容，就像住在玻璃屋裡面的人不要向外丟石頭，因為你丟出來，對方再丟回來，整個屋子就垮掉了。「我也覺得很奇怪，花敬群在大學當到副教授，怎麼邏輯這麼爛？」柯文哲直言，花敬群似乎都沒想過如果對方回擊的話要怎麼辦，「哪有這麼呆的人？想不透。」