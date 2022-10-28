《庫洛魔法使》25週年紀念派對！三大魔法陣、戰鬥服必拍
華麗魔幻魅力吸引粉絲目光的《庫洛魔法使》動畫播放邁入25年！即日起至12/04將在「新光三南西店９樓活動會館」舉辦動畫播放25年閃耀派對，現場有庫洛牌、小櫻牌、透明牌三大魔法陣及多種情境風格的拍照裝置、美味可口的甜點茶飲、可愛迷人的紀念小物、超吸睛台、日版周邊商品，帶粉絲走進魔法世界中！此外，集結青春、熱血與感動的「排球少年」，也將於29日在台中草悟廣場登場，現場七大打卡牆帶粉絲喚醒熱血回憶。
派對會場設置一系列主題情境拍照裝置，像是以繽紛閃耀裝置呈現《庫洛魔法使》的華麗世界、小櫻的戰鬥服、「庫洛牌、小櫻牌、透明牌」三大魔法陣再現，讓人拍照拍不停！預計11月上旬開始販售有多款可愛瓶身圖樣的絕品風味奶酪及爽口茶飲，還可獲得所屬角色專屬卡和杯墊。
此外，精美豐富的台／日版精緻周邊一次逛好逛好，消費可得粉嫩集章卡，滿額還可再獲得派對專屬回饋好禮，並且11月上旬推出紀念幣機、超Ｑ姓名貼、粉嫩小櫻收藏卡機，可別錯過奇幻又迷人的魔法卡牌世界。
【《庫洛魔法使》動畫播放25年閃耀派對 資訊】
地點：台北市南京西路12號，新光三越台北南西店一館9樓
營業時間：11：00～21：30，國定假日前夕營業至22：00 （以百貨營業時間為準）
此外，《排球少年!!期間限定店》也將於29日在台中「PARK2草悟廣場」登場，有烏野、青葉城西、音駒、梟谷、白鳥澤及稻荷崎等人氣球員的「六校角色打卡牆」、最讓粉絲期待的「垃圾場比賽主題牆」、集合先發球員的「烏野排球社」等七大拍照打卡牆，還有首次亮相的擊球挑戰機台（體驗價300元 ），讓粉絲展現一球入魂的扣殺！