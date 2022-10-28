新竹勇警攔車緝毒遭拖行撞斷腿！嫌拒檢逃逸 警開槍逮人
新竹警方昨（27）日晚間10點半左右，於新豐鄉新興路發現一輛自小客車違規闖紅燈，上前攔查時駕駛52歲王姓男子先是假意配合，隨後卻尋隙開車逃逸，一位員警因此遭到拖行，另位員警當即開槍示警，隨後王男又與其他轎車擦撞，最終支援警力趕到將王男揪下車壓制逮捕，並在車上起獲4包安非他命。王男被帶回警局，訊後依違反毒品危害防制條例與妨礙公務等罪嫌移送。
據了解，當時新湖分局山崎派出所黃姓員警與白姓員警，巡邏途中發現王男駕車闖紅燈，於是上前攔停盤查。王男一開始假意配合，但隨即心虛想趁隙逃逸，黃姓員警抓住車窗試圖阻止，結果遭到車輛拖行，右大腿因此骨折。
王男逃逸不遠就與路上其他轎車擦撞，不得不停下，白姓員警衝上前開槍示警，支持警力也迅速趕到，合力將王男壓制逮捕。王男將依違反毒品危害防制條例與妨礙公務、傷害等罪嫌移送偵辦。
至於受傷的黃姓員警，送醫後開刀治療，今早完成手術，術後狀況良好，新竹縣長楊文科也與警察局長前往醫院慰問。警方再次呼籲民眾遵法守紀，警方一定會積極執法，維護街頭治安。（編輯：倪浩軒）
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