周末假日何處去？ 台中綠空鐵道「創意台中展」是首選

2022創意台中及鐵道217活動，今 (28) 日上午在臺中火車站附近的綠空鐵道南段熱鬧登場。今年活動以「Taichung Hybird跨域混搭」為主題，結合5大主題展間、5座戶外裝置、5位跨域媒合插畫家，還有文創市集、美感體驗DIY及音樂表演等的串搭，展現台中傳統與現代、過往與時尚混搭風貌，歡迎大家踴躍前往觀賞。





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活動開幕式由舞者身著麻薏洋裝以及復古裝扮，帶來懷舊的音樂舞蹈，為活動揭開序幕。文化局副局長曾能汀表示，今年活動以「Taichung Hybird跨域混搭」為主軸，展現台中的創意能量和獨特生活氛圍。而活動於綠空鐵道南段舉行，讓台中舊城百年風華與新創美學碰撞出火花，並打造悠閒的文創散策綠帶。





▲即日起登場的台中創意展，上午舉辦揭幕儀式，文化局歡迎民眾一起漫步綠空鐵道，觀賞台中傳統與時尚混搭的文化風貌。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.28)

曾能汀也指出，盧市長上任後積極將設計導入市政，整合跨局處打造美學城市，因此一年一度的「臺中文創設計聯合展」，也同步在臺中驛鐵道文化園區舊軌月台，展示市府17個局會文創推動成果。





文化局說明，今年活動除了5大主題展間與戶外裝置外，還特別規劃「綠色生活」及「復古派對」2個主題日。「綠色生活」主題日於10月29日舉行，大同國小美術班師生呼應聯合國永續發展目標SDGS精神，由同學們運用花材及壓克力水彩等複合式媒材，創作了101幅植栽畫框作品，裝置成令人驚豔的打卡牆。





▲即日起登場的台中創意展，上午舉辦揭幕儀式，文化局歡迎民眾一起漫步綠空鐵道，觀賞台中傳統與時尚混搭的文化風貌。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.28)

11月5日推出的「復古派對」主題日，則安排台中在地交際舞推廣團體-「Let’s Swing Taichung」，教導簡易的復古交際舞步，並設置兩座復古黑膠舞台，歡迎民眾穿著復古的服裝前往拍照打卡。





此外，「台中文創設計聯合展」以「從心開始 Starting Over」為主題，呈現市府17個局會推動文創的具體成果。展場運用台中河床孕育的卵礫石意象，透過「堆石記事」共同描繪台中宜居城市的創意風格，並規劃「樂活之城」、「創意之城」及「風格之城」等三大展區，帶領民眾感受台中風格的DNA與獨特魅力。





2022創意台中及鐵道217活動，今日起至11月6日一連10天，每天上午11時至下午6時舉行。活動期間周末假日特別安排「舊物盛典」、「原創盛典」、「綠光小市」及「邊緣工事」4大文創市集參與。民眾到現場觀展集章，除了主視覺口罩、識別證帶、酒精噴霧瓶等好禮之外，還有機會把自行車帶回家！



