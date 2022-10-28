落實局限空間作業　吳欣修盼朝向零職災目標前進

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第一屆「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」由內政部營建署主辦、勞動部職安署與高雄市政府協辦，今上午在鳳山開幕，內政部營建署長吳欣修、勞動部職安副署長朱金龍與林欽榮，共同簽署下水道作業安全宣言。
吳欣修表示，下水道是埋在地底下日常看不見，但又攸關民眾生活品質的重要民生基礎工程，其工作環境是密閉空間，又或者是通風受限的局限空間，為確保其作業安全及落實職安規範，已於110年5月14日頒布「內政部營建署下水道局限空間作業規定」。
吳欣修也指出，該作業規定內規範各雨、污水下水道(含廠站)有進入局限空間的工程，包含管線(渠)維護、維修、保養、勘查或檢視等，須將此規定納入招標文件，由得標廠商據以執行，以真正做到事前預防，降低下水道職災發生的發生。
吳欣修也強調，後續將透過22場的評鑑，進行一般程序及緊急應變兩項目進行考評，評比各縣市下水道從業人員在施作程序、作業方式是否符合規定，以保障其在局限空間內從業的安全。未來也會滾動式檢視相關規定及安全措施，以朝向零職災目標前進。
林欽榮也強調，高市府去年5月已成立跨局處的工安督導小組，組成營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組等；同時結合中央部會團隊共同推動減災措施。
林欽榮也說，高市水利局更成立局限空間出入坑作業監控戰情室，遠端即時監看現地作業情形，讓每一次局限空間作業都能更透明、安全；同時加強從業人員教育訓練，藉以提升安全保護意識，也針對局限空間作業加密工程查核頻率、加強職安檢查，落實工安保障。
根據據內政部營建署統計，2020年全國下水道職災共7 件、11人傷亡，是下水道職業災害發生件數與傷亡人數最多的一年，經營建署攜手各縣市政府努力改善，隔年職災發生件數與傷亡人數都降至為0。