落實局限空間作業　吳欣修盼朝向零職災目標前進

▲首度「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」今天在高雄啟動。（圖／記者郭凱杰攝）
▲首度「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」今天在高雄啟動。（圖／記者郭凱杰攝）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-28 14:13:56

近年來污水下水道人員進入污水管渠、池槽等局限空間作業發生意外事件頻傳，為防止局限空間施工災害的發生，營建署、職安署與高雄市政府今(28)日共同舉辦「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」開幕儀式。營建署長吳欣修望相關工程施作現場能落實局限空間作業規定，未來也會滾動式檢視相關規定及安全措施，以朝向零職災目標前進。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲營建署長吳欣修、職安署副署長朱金龍、高雄市副市長林欽榮共同簽署下水道作業安全宣言。（圖／記者郭凱杰攝）
▲營建署長吳欣修、職安署副署長朱金龍、高雄市副市長林欽榮共同簽署下水道作業安全宣言。（圖／記者郭凱杰攝）
高市副市長林欽榮在出席開幕儀式時除感謝營建署選擇高雄作為首屆活動地點，盼各縣市相互砥礪，提升從業人員安全意識外，也認為下水道建設是一座城市基礎建設，更是良心建設。

第一屆「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」由內政部營建署主辦、勞動部職安署與高雄市政府協辦，今上午在鳳山開幕，內政部營建署長吳欣修、勞動部職安副署長朱金龍與林欽榮，共同簽署下水道作業安全宣言。

吳欣修表示，下水道是埋在地底下日常看不見，但又攸關民眾生活品質的重要民生基礎工程，其工作環境是密閉空間，又或者是通風受限的局限空間，為確保其作業安全及落實職安規範，已於110年5月14日頒布「內政部營建署下水道局限空間作業規定」。

吳欣修也指出，該作業規定內規範各雨、污水下水道(含廠站)有進入局限空間的工程，包含管線(渠)維護、維修、保養、勘查或檢視等，須將此規定納入招標文件，由得標廠商據以執行，以真正做到事前預防，降低下水道職災發生的發生。

吳欣修也強調，後續將透過22場的評鑑，進行一般程序及緊急應變兩項目進行考評，評比各縣市下水道從業人員在施作程序、作業方式是否符合規定，以保障其在局限空間內從業的安全。未來也會滾動式檢視相關規定及安全措施，以朝向零職災目標前進。

林欽榮也強調，高市府去年5月已成立跨局處的工安督導小組，組成營造安全小組、石化業製程安全小組、局限空間作業安全小組等；同時結合中央部會團隊共同推動減災措施。

林欽榮也說，高市水利局更成立局限空間出入坑作業監控戰情室，遠端即時監看現地作業情形，讓每一次局限空間作業都能更透明、安全；同時加強從業人員教育訓練，藉以提升安全保護意識，也針對局限空間作業加密工程查核頻率、加強職安檢查，落實工安保障。

根據據內政部營建署統計，2020年全國下水道職災共7 件、11人傷亡，是下水道職業災害發生件數與傷亡人數最多的一年，經營建署攜手各縣市政府努力改善，隔年職災發生件數與傷亡人數都降至為0。

連趕2場後援會成立大會　彌陀12里長到齊力挺陳其邁連任

大林煉油廠深夜大火　市長陳其邁趕赴現場指揮坐鎮

女駕駛疑似誤踩油門暴衝　連人帶車直接墜入大排

亞灣創新園區啟動！提前體現5G AIoT未來　帶動產業轉型

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀