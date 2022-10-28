金融科技非創造更多有錢人　黃天牧點出服務目標及2挑戰

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這次展覽有6大亮點，包括金融科技博覽展、國際金融科技高峰論壇、金融科技實務應用研討會、FinTech Talks金融科技分享、首屆台北金融科技獎頒獎典禮以及國內外創新應用發表Demo Days與多元媒合會等。 國際金融科技高峰論壇以「數位金融創新的變革與展望」為主題，探討當前全球多元數位身分辨識與創新應用趨勢、金融科技趨勢下的監理科技與資安應用挑戰及金融科技如何助攻永續金融發展。
金融科技博覽展分成金融機構展區、科技創新應用展區、金融科技創新園區、國內外金融科技新創展區、校園產學合作展區與政策主題館等。政策主題館主要以金融政策方向為設計出發點，呼應後疫時代金融生活的蛻變，由行政院洗錢防制辦公室、國家通訊傳播委員會、台灣金融研訓院、金融科技創新園區（FinTechSpace）、壽險公會、國泰人壽、台灣人壽、元大人壽、遠傳電信、台灣網路認證、奧義智慧科技、趨勢科技、台灣微軟、中華徵信所與優樂地永續等多家機構，展現台灣金融科技推陳出新打造更智能、更便利、更安全、更永續的金融生活。
國內外金融科技新創展區由來自美國、英國、澳洲、波蘭、以色列、瑞典、巴西、日本、新加坡、香港、匈牙利、土耳其、立陶宛、台灣等14個國家近百家新創團隊，包含美國監管科技獨角獸Chainalysis、美國洗錢防制獨角獸Feedzai及區塊鏈、資安、智能理財、借貸、法遵科技等主題團隊。科技應用展區則有24家科技大廠及資訊服務企業，如亞馬遜、HCL、網威集團、澳汰爾等以及15家大專院校參展，讓民眾能夠了解最新的金融科技應用。
在金融科技實務應用研討會方面，除了將首度公布台灣銀行業金融科技創新調查，針對金融機構的數位發展、人才培養、技術應用等多個構面的調查成果外，也跨界邀請金融業、科技業、金融科技等專家從產業面、技術面、服務面、生態面等透過座談交流，一同探討金融科技重點發展議題與技術新趨勢。
FinTech Talks金融科技分享部分，則邀請國內外金融機構、科技資通訊、金融科技企業等分享發展金融科技具體事績成果和解決方案以及國際科技大廠分享技術領先潮流外，其中特別請到家估值達到10億美元以上的獨角獸包括美國的監管科技獨角獸Chainalysis、以色列的商務反詐欺獨角獸Riskified及台灣的軟體新創獨角獸Appier（沛星互動科技）共同參與，讓與會者一窺獨角獸的創新經營之道。
為匯集台灣金融科技創新能量、並提升各方產業資源投注，台北金融科技展也舉辦首屆、也是全台首次以金融科技為名的大型競賽「台北金融科技獎」，號召全台金融科技各界好手一同角逐「技術創新獎」、「商模創新獎」、「共創典範獎」、「國際市場潛力獎」及「金融科技投資獎」殊榮，獲獎團隊將於會展中進行創新應用發表。
在國內外創新應用發表Demo Days，這次共有近百家國內外金融科技創新應用解決方案參展、發表。其中針對國際金融科技最熱絡的議題--監理科技及開放銀行，分別邀請Chainalysis和Frollo辦理主題性專題演講。鑑於台灣金融科技產業普遍將亞太區作為向外拓張的第一站，特規劃「亞太區金融科技座談」並邀請與台灣金融科技創新園區簽屬Fintech MOU的國際合作夥伴日本金融科技協會、新加坡金融科技協會及澳洲金融科技協會，從投資、產官合作、綠色金融、保險科技、人才培育等主題探討當地的推動策略與發展成果。除了國內外創新應用發表Demo Days 外，展會中亦有與台灣資安社群合辦的「資安茶」媒合交流區，以及參展廠商限定之「Lunch Your Business！」等多元商務社群交流活動，期激盪、促進更多國內外金融科技合作機會。
主辦單位金融總會秘書長吳當傑表示，根據洛桑管數理學院發布2022世界數位競爭力調查評比，台灣表現第11名，其中有8項指標排行全球前3名。此外台灣在金融科技的投資金額也大幅增加，從去年的158.9億增加到今年的312.5億。不僅如此。從事金融科技的工作者以及金融業與金融科技新創團隊的合作也大幅增加，這些數據在在顯示台灣在金融科技發展有亮眼的表現。未來金融總會將持續鼓勵校園進行數位沙盒增進創新能量以及協助金融業者發展綠色金融，以符合國際主流趨勢與帶整產業發展。
金管會主委黃天牧則談到，金融業和科技業以及新創業者合作，並非「零和遊戲」，而是大家相互合作，從各國發展的情況來看，也看到了獨創性，國內金融科技在這7年的發展過程當中，即便遇到亂流，卻也因疫情無法面對面，金融業和科技業所激發出的創意，反呈現出金融科技最大的獨創性。
黃天牧還強調，金融科技發展讓社會各階層比較次順位的民眾，從沒有銀行帳戶到有銀行帳戶，亦是金融科技最大的成就和價值，未來金融科技的發展中，獲利或許是重要目標，但進一步服務更多的民眾尤其金字塔底端的民眾，是金融科技發展中最重要的價值，若沒有掌握這樣的正當性和價值，金融科技只是創造更多的有錢人，這非金管會推動金融科技的重要目標。
黃天牧也坦言，主管機關在面對金融科技發展也有2大挑戰，第一是監理的界限，設的過嚴阻礙創新，設的過鬆卻有風險，還有民眾的信賴，畢竟科技帶業給民眾效率，民眾還是擔心資安的問題，因此要如何取得民眾的信任，金管會未來為繼續努力。