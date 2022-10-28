藍營誰選下屆總統？盧秀燕指侯友宜很合適、自己沒那打算

▲台中市長盧秀燕連任之路聲勢看好，外界關心她是否選2024。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.10.28）
▲台中市長盧秀燕連任之路聲勢看好，外界關心她是否選2024。（圖／盧秀燕競辦提供，2022.10.28）

記者顏幸如／台中報導

2022-10-28 13:58:03

漢子、燕子是否搭檔代表藍營參選2024？成為年底地方選舉熱門話題。台中市長盧秀燕今接受趙少康訪問時首度鬆口，認為「侯盧配」不可行。她推崇北市長侯友宜卓越的政績、國人的高信賴度，是很適合的人選，若國民黨兩都市長都參選「不是好的做法」，自己目前也沒那個打算。

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台中市長盧秀燕今（28）日接受「趙少康觀點」專訪，趙少康問她如何成為藍營最強母雞，她謙稱是美麗的誤會，4年前自己選得太辛苦，「太多人幫忙我，才能贏得這場選戰，現在是吃人一口還人一斗，就儘量幫忙輔選。」

盧秀燕進一步說明，自己比較資深又是直轄市長，才有「許多穿鑿附會的想像」。接著她突然主客易位，問趙少康：「你下屆要選總統嗎？」趙少康一時語塞、連發數聲乾笑「呃嘿嘿嘿嘿」，盧秀燕馬上接話：「我懂意思了」。

趙少康再解釋，自己對這事看得很淡，但民進黨太爛，他希望能替國家找一個好的總統、帶領國家走向正確方向，若有合適人選一定支持，不一定要自己選總統。

▲盧秀燕接受「趙少康觀點」專訪，首度鬆口「沒打算選總統」。（圖／翻攝YouTube「趙少康觀點」，2022.10.28）
▲盧秀燕接受「趙少康觀點」專訪，首度鬆口「沒打算選總統」。（圖／翻攝YouTube「趙少康觀點」，2022.10.28）
訪問進入尾聲時，趙少康問起有無可能「侯盧配」？盧秀燕秒答「可能性不大」！她認為國民黨目前在六都僅執政2個直轄市，若都去選總統「我覺得可行性不高」。接著推崇侯友宜當過8年新北市副市長、4年市長，「基本上以他很好的執政以及國人對他的信賴，去參選的可能性比較好」。

盧秀燕說自己沒有那個打算（選總統），國民黨只要能贏得總統大選，誰出線她都會誠心誠意幫忙輔選，希望國家有所改變有所進步，讓國家走在正確的路、人民不要再那麼辛苦。趙少康則認為，未來如何發展還很難說，沒必要現在把話說死。

盧秀燕表示，民眾希望生活安定富裕，當下最重要的不是意識形態，而是搞好經濟，尤其剛從疫情走出來，大家要的很簡單，就是安居樂業，「每個政治人物都要有這樣的體會」。至於有些政黨在選舉過程打抗中保台牌，「要看民眾領不領情、買不買單，這段時間我看人民的心思比較不在這方面」。

兩人聊及18歲公民權，盧秀燕說這是自己長久以來的政治主張，非常希望會成功，趙少康則擔心年輕人投綠不投藍。盧秀燕拿追女友做比喻：「不要看對方選擇對或錯，要看自己有沒有本領。政黨要努力，不要只看人民投不投你，要看自己能不能贏得人民的支持與選票，反求諸己比較重要。」

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