一代傳奇車手生涯落幕 台灣最強登山王 Ebsen奪5冠告別

▲John Ebsen奪下冠軍。JE22提供
▲John Ebsen奪下冠軍。JE22提供

記者廖聿偉/花蓮報導

2022-10-28 13:58:172022-10-28 14:02:14

2022臺灣KOM自行車登山王挑戰賽，今在花蓮七星潭登場，由於日前連日大雨，導致部分路段崩塌，本次KOM史無前例將終點設在碧綠神木，少了約20公里和地獄陡坡，也使戰況更詭譎，但台灣KOM傳奇人物、「台灣女婿」John Ebsen臨危不亂，在最終3公里逆轉，以總成績2小時05分34秒95，拿下個人第5座冠軍，同時也宣布將告別車壇。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於賽道縮短，開賽不久車手就陸續展開攻勢，在終點前約20公里形成Bryton車隊吳之皓和盧紹軒所組成的2人集團，且2人一路領先超過15公里，未料最後3公里遭John Ebsen和前勁車隊黃冠霖逆襲，勝負翻轉。

最終黃冠霖以2小時07分14秒27完賽，拿下總排第2，同時進帳個人自2019年後的第2個國內冠軍。

▲John Ebsen生涯拿下5座KOM冠軍。（圖／官方提供）
▲John Ebsen生涯拿下5座KOM冠軍。（圖／官方提供）
John Ebsen堪稱是台灣KOM的代名詞，也是傳奇人物，生涯自2012年征戰KOM後，已拿下史上最多的5座總冠軍，驚人得爬坡能力讓台灣車手只能望其項背。

Ebsen表示，「本場比賽少了我最擅長的長陡坡路段，賽前就預期會是一場激烈的追逐戰，但我還是按照自己的節奏和計畫騎車，預計在最後路段再發動猛攻，很開心能再度封王。」

現在自行車Factor品牌台灣區總經理的Ebsen，預計年底就要轉往歐洲市場發展，選手生涯也畫下句點。Ebsen說，「KOM帶給我滿滿的回憶，也是人生精彩的篇章，但我必須往下一個階段邁進，因此這場比賽就是我的告別秀，很開心是一個完美的結局。」

▲Ebsen穿「I Go Hard You Go Home(勝者為王)」車衣完賽。JE22提供
▲Ebsen穿「I Go Hard You Go Home(勝者為王)」車衣完賽。JE22提供
個人風格鮮明的Ebsen之前曾戴著台灣國旗的安全帽奪冠，本次則穿著「I Go Hard You Go Home(勝者為王)」的車衣率先抵達終點。他笑說，「希望每年都帶來不一樣的新鮮感，之前宣傳台灣，本次則想激勵自己。」

John Ebsen在KOM的傳奇生涯落幕，他也期許未來年輕選手能接棒寫歷史，「台灣有很多極具潛力的車手，希望他們向我的紀錄挑戰，同時也傳承KOM永不放棄、堅毅的賽事精神。」

NBA／ Simmons退化又不敢投?　Irving挺隊友爆粗口

頂尖車手從政之路 「車壇小清新」陳姿吟的斜槓人生

NBA／Curry神射7+續寫紀錄　勇士末節擊垮熱火

羽球／小戴宿敵OUT 陳雨菲爆冷16強止步

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀