一代傳奇車手生涯落幕 台灣最強登山王 Ebsen奪5冠告別

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最終黃冠霖以2小時07分14秒27完賽，拿下總排第2，同時進帳個人自2019年後的第2個國內冠軍。
John Ebsen堪稱是台灣KOM的代名詞，也是傳奇人物，生涯自2012年征戰KOM後，已拿下史上最多的5座總冠軍，驚人得爬坡能力讓台灣車手只能望其項背。
Ebsen表示，「本場比賽少了我最擅長的長陡坡路段，賽前就預期會是一場激烈的追逐戰，但我還是按照自己的節奏和計畫騎車，預計在最後路段再發動猛攻，很開心能再度封王。」
現在自行車Factor品牌台灣區總經理的Ebsen，預計年底就要轉往歐洲市場發展，選手生涯也畫下句點。Ebsen說，「KOM帶給我滿滿的回憶，也是人生精彩的篇章，但我必須往下一個階段邁進，因此這場比賽就是我的告別秀，很開心是一個完美的結局。」
個人風格鮮明的Ebsen之前曾戴著台灣國旗的安全帽奪冠，本次則穿著「I Go Hard You Go Home(勝者為王)」的車衣率先抵達終點。他笑說，「希望每年都帶來不一樣的新鮮感，之前宣傳台灣，本次則想激勵自己。」
John Ebsen在KOM的傳奇生涯落幕，他也期許未來年輕選手能接棒寫歷史，「台灣有很多極具潛力的車手，希望他們向我的紀錄挑戰，同時也傳承KOM永不放棄、堅毅的賽事精神。」