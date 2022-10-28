美大廠財報出爐不妙　台股也跟跌！終場跌137點

蘋果公司公布上季營收與獲利優於市場預期，但iPhone與服務事業收入不如預期，蘋果盤後股價在平盤附近遊走，再加上英特爾下修全年獲利和營收預估。今（28）日台北股市受到影響，開低走低，終場跌137.95點，收在12788.42點，跌幅超過1%，成交金額新台幣1727億元。電子股偏弱，權值股台積電終場跌6元，收在379.5元，跌幅1.5%。
美股27日跌多漲少，再加上蘋果公司財報發布後股價在平盤附近遊走、同時英特爾也下修全年獲利和營收預估，並警告可能裁員，在在都影響台北股市今日表現，台股今日開盤跌51.54點，加權股價指數以12874.83點開出，之後隨著台積電領跌，大盤也節節敗退，終場跌137.95點，收在12788.42點，跌幅超過1%，成交金額新台幣1727億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電終場跌6元，收在379.5元，跌幅1.5%。聯電也跌2.4%，來到38.3元。世界先進與力積電分別跌1%與3.8%。其他重要電子股如聯發科跌4%，來到565元。南亞科、群創、友達、旺宏跌1到5%多。另外，台灣50中，台泥、研華、萬海、和泰車、長榮與陽明跌1到4%多。
鴻海相對抗跌，終場守在104元平盤價位。日月光第三季EPS 4.03元，前3季賺逾1個股本，今日股價強勁漲2.5%，來到80.7元。另外，元太與力旺逆勢抗跌，分別漲5.6%與4.6%。而今日盤面焦點為IC設計表現亮眼，創意與通嘉飆漲停，鈺創與力旺也漲逾4%，另外，點晶、金麗科、偉詮電、智原漲超過1%。