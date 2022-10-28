讚習近平「冷靜、公開」 蒲亭密友：台灣將如期回歸中國
近期深陷俄烏戰爭泥淖的俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），不忘對台海問題表態，為中國送暖。他的親密盟友、俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）27日在亞塞拜然舉行的國際會議中，除了盛讚中國領導人習近平之外，更加碼表示台灣將會如期返回其「母港」(native harbour)。無獨有偶的，俄羅斯總統蒲亭27日出席在俄羅斯舉辦的瓦爾岱國際論壇（Valdai International Discussion Club）時，聲稱台灣是中華人民共和國的一部分。
謝琴在亞塞拜然首都巴庫舉行的國際經濟論壇上，談到最近剛落幕的中共二十大會議，他表示中國國家主席習近平獲得第三任期，成為自毛澤東以來最有權力的領導人。謝琴表示，「中國領導人受到高度尊重，在沒有錯誤前提下，冷靜、公開地表明立場，即使是在諸如台灣議題這類困難的問題上也不例外。」謝琴強調，「台灣回到原來的港口」將會「按照原本的計畫進行」。
俄羅斯先前曾警告美國不要介入中國事務，蒲亭更明確表態支持習近平對台灣的立場。
此外，謝琴也對石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）決定從11月起每天減產200萬桶的決定，表示沙烏地阿拉伯的態度「合理」。不過OPEC＋此舉激怒美國，拜登認為沒有必要減產石油，並擔心此舉會推升油價，並且增加俄羅斯的收入，並削弱對莫斯科制裁的有效性。