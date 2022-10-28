議員貪污案定讞將遞補　唐聖捷：遲來的正義

▲因議員涉賄詐領補助費遭高等法院上訴駁回、全案定讞的影響，將遞補上任新北市議員的時代力量唐聖捷臉書發文喊「遲來的正義」。（圖 ／翻攝唐聖捷臉書）
▲因議員涉賄詐領補助費遭高等法院上訴駁回、全案定讞的影響，將遞補上任新北市議員的時代力量唐聖捷臉書發文喊「遲來的正義」。（圖 ／翻攝唐聖捷臉書）

記者吳嘉億／新北報導

2022-10-28 14:37:06

最高法院昨日認定十多年前喧騰新北縣、市議員涉收賄詐領補助費的案件上訴駁回，全案定讞，確定須入獄並褫奪公權。獲得遞補接任的上屆市議員落選頭時代力量唐聖捷，今（28）日也在臉書發文開頭表示是「遲來的正義」，強調即便任期只剩不到兩個月，仍會盡全力履行議員該有的職責，不負大家所託。

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唐聖捷文章中提到，自己昨天在上班中，突然收到通知，因為何淑峯等三位新北市議員的收賄詐領助理費案定讞，即將遞補就任新北市議員；接著祝賀、關心、祝福等等不同內容的訊息，開始湧入，但由於實在是來得太過突然，心情只能五味雜陳來形容，一時之間還不知道該怎麼反應，經過多方確認及新聞開始報導後，等下班之後才漸漸地開始靜下來，接受這個訊息的真實性。

唐聖捷說到，在2018年決定參選之前，已投入於體育改革，而決定參選後，也跟當時幾位一起參選的時代力量夥伴一樣，期待議會可以更透明，當時提出的政策中，也一再強調讓地方政治能夠公開透明，讓陽光可以照進新北市議會，不讓貪污官司的民意代表，繼續霸佔席次；指出判刑定讞雖說是遲來的正義，卻也期盼透過司法判決，可以告訴那些目前仍身繫貪汙官司的民意代表們，不要心存僥倖。

文章最後也提到，唐聖捷提醒所有新北市的朋友，像這樣涉及詐領助理費和收賄的議員，議會中其實還有更多，甚至這次還持續參選；強調大家可以選擇加速改變，讓地方政治能夠更加公開透明，呼籲11月26號請務必出門投票，用大家手中的選票，加速民主深化，讓台灣繼續民主、自由。

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