防疫險保住醫療資源　蔡明忠：對不起父親但對得起自己 

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蔡明忠表示，蔡萬才總裁一生秉持「取之社會、回饋社會」的精神，希望藉由獎項表揚對台灣有重大貢獻者，用自己實際的行動，實踐對台灣的熱愛。2014年，獎項還在規劃階段，不幸總裁過世，家族繼承他的遺志，設立「蔡萬才台灣貢獻獎」。從2015年舉辦至今已第4屆，越能深刻體會總裁關心台灣、熱愛土地的赤忱，以及他希望透過獎項表彰對台灣有卓越貢獻者，匯聚更多正向力量的用心。富邦集團也將秉持回饋社會的初衷，持續舉辦這個深具意義的獎項。
富邦金控董事長蔡明興指出，「蔡萬才台灣貢獻獎」每兩年舉辦一次，採推薦提名制，每屆選出兩人(或組)得獎者，各贈壹仟萬元獎金，被推薦者資格為對台灣政治、經濟、社會、文化、教育、科技等領域，長期耕耘、服務，且有具體成就、貢獻之個人或團體。獎項開辦以來，歷屆得主實至名歸，令人感佩。
不過，國內疫情也重創產險業，防疫雙險理賠今年理賠已達1366億元，產險業前9月稅前大虧逾千億，其中富邦產險9月稅後大虧97.74億元，累計稅後虧損169.69億元。對此，蔡明忠也坦言，防疫險造成很大財務損失，當然，第一步也是自己沒做好風險控管工作，還有疫情變化多端，防疫工作不斷改變，我們又應變不急，導致外界誤解責難。
他說，在疫情最嚴峻時，大家都往醫院衝搶做PCR，想知道自己有沒有確診，尤其是有投保防疫險的人，我們在第一時間也發揮防疫險功能，加上後來住院日額等同居家照護，雖然我們遭受很大財務損失，但在台灣疫情最嚴重時，整體產險業也幫台灣保存最珍貴醫療資源。蔡明忠說，「雖然對不起總裁（父親蔡萬才），但還對得起自己。」