張善政遭爆牽扯解放軍　余宛如揭「紅色門神」統戰幕後

我是廣告 請繼續往下閱讀
余宛如接著表示，張善政以數字王國是香港的上市公司為由，說任何人都可以買賣數字王國的股票，所以有共軍背景的保利有持股大家別大驚小怪。事實上，無論是中國國務院所控制的中信集團還是有解放軍所控制的保利文化，都是數字王國的「戰略投資者」，絕非張善政所說的在資本市場為了逐利而自由進出的法人。
余宛如說，數字王國在中國做春晚、接各種特許事業的計畫，若沒有共軍背景的資本支持，根本難以打入這些被中共高度控制的文化與特許事業。
余宛如也說明，張善政強調數字王國最大股東不是中國籍、10個董事席位有8個來自台美等地，也都不是中國籍。卻刻意掩蓋，第二大股東就是有中共背景的紅色資本，保利加上中信的持股接近18%，就是第二大，且遠超過其他第三、第四…名股東。此外，董事會十席裡唯二的兩位中國籍董事，都是保利文化的代表，說他們沒有左右公司發展的權利，完全是睜著眼睛說瞎話。
余宛如表示，張善政不斷的以國際產業趨勢、幫助台灣年輕人為話術，來躲避社會各界對於他做為紅色資本門神的質疑。事實上，數字王國雖在香港上市，但只是一家股價破底的公司，代表所謂的「國際產業趨勢」根本不站在它那邊。所謂的台灣之光根本也只是台灣在講而已，而且張善政難道不知道，中共也很愛幫助台灣年輕人嗎？不過幫到最後多是統戰的目的，大概只有張善政傻傻分不清、目光如豆才會如此扯蛋。
余宛如表示，桃園鄉親沒有那麼無知，台灣國門更要加強守護，不需要一個號稱連錢都不要、卻甘為紅色資本的門神。
另外，張善政辦公室稍早抹黑攻擊，余宛如也回應指出，10月28日10:59透過臉書貼文，該時段自己已於昨晚請假在案。而公務人員或其他適用行政中立法人員於非上班時間得以家用電腦連結社交網站表達個人支持或反對之意見，且未以具銜方式為之。
余宛如也說，至於2020年「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇，係文化局主辦之2020桃園科技藝術節。就提升內容力辦理文化論壇，邀請數字王國總監鄭心與會交流，分享文化藝術展演結合科技之意見，資科局前局長亦代表出席交流。
余宛如表示，事實上，就5G藝文展演之科技應用，她誠摯歡迎與各界就文化科技應用有所交流，提升台灣軟實力。然而「服務」於有解放軍背景的紅色資本公司，與邀請該公司代表參與交流，意義截然不同。請就張善政服務於紅色資本這點回應，不要混淆視聽、模糊焦點。