三度合體蔣萬安　盧秀燕被問「侯盧配」重申沒2022就沒24

▲蔣萬安邀請盧秀燕幫開箱市民基地。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.28）
▲蔣萬安邀請盧秀燕幫開箱市民基地。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.28）

記者余祥／台北報導

2022-10-28 14:53:53

國民黨台北市長候選人蔣萬安今（28）日邀請台中市長盧秀燕開箱競選總部「市民基地」，盧秀燕說，這裡有兩大特色，第一，是從市民出發，第二，就是傳達了蔣萬安未來城市治理理念，更重要的是，很少看到這麼好玩的競選總部。最後，兩人更喊出「台北、台中一起加油！」

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媒體關注，怎麼看蔣萬安選情，盧秀燕說，她已經參選九次，輔選次數無法計算，蔣萬安的選情是穩定領先，但選票還在選民手中，只能更謙虛爭取民眾支持，如果希望北市有光榮感的市長、首都更好，一定要支持蔣萬安，希望大家用力拉票，任何民調都是參考。

至於黨內力拱2024「侯盧配」，盧秀燕說，沒有2022，就沒有2024，眼前2022比24更重要，尤其首都一定要有好市長，2024國家才有希望，2022台北的好市長就是蔣萬安，蔣萬安當選台灣會更好，國家才有希望。

媒體追問，若盧秀燕參選總統大選，蔣萬安是否支持，盧秀燕搶答說，回到今天的主題，沒有2022就沒有2024。

蔣萬安競選總部「市民基地」將在30日正式啟用，今日先邀請盧秀燕開箱。兩人先在一進門處夾娃娃機，裡面扭蛋放著蔣萬安的競選小物，後來到安安拿鐵區，蔣萬安親自沖了一杯拿鐵給盧秀燕，還有特別的拉花機器，可以拉出蔣萬安、盧秀燕的人像，讓盧秀燕直呼有趣。

▲蔣萬安競選總部有拿貼區，還可拉花出人像。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.28）
▲蔣萬安競選總部有拿鐵區，還可拉花出人像。（圖／記者嚴俊強攝，2022.10.28）
蔣萬安說，市民基地開箱就像新居落成，歡迎市民朋友來，空間強調親子友善，就是因為之前去台中看到盧秀燕建立了很多兒童運動中心，才希望這樣親子友善空間也可以落實在市民基地。

至於盧秀燕已經是三度跟蔣萬安合體，盧秀燕說，很榮幸陪蔣萬安開箱，充滿愛跟歡樂，且裡面全是治理理念，更將競總命名為市民基地，從市民出發，其中很棒的就是親子友善空間，城市每個角落都應該親子共融。

另外，盧秀燕也觀察到，這裡不是新的建築，但在活化的過程中變得更好，呼應了蔣萬安公辦都更政見，就從基地試辦起。

盧秀燕說，很少看到這麼有趣的競選總部，她坐下來了就不想走了。

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