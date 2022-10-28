三度合體蔣萬安　盧秀燕被問「侯盧配」重申沒2022就沒24

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至於黨內力拱2024「侯盧配」，盧秀燕說，沒有2022，就沒有2024，眼前2022比24更重要，尤其首都一定要有好市長，2024國家才有希望，2022台北的好市長就是蔣萬安，蔣萬安當選台灣會更好，國家才有希望。
媒體追問，若盧秀燕參選總統大選，蔣萬安是否支持，盧秀燕搶答說，回到今天的主題，沒有2022就沒有2024。
蔣萬安競選總部「市民基地」將在30日正式啟用，今日先邀請盧秀燕開箱。兩人先在一進門處夾娃娃機，裡面扭蛋放著蔣萬安的競選小物，後來到安安拿鐵區，蔣萬安親自沖了一杯拿鐵給盧秀燕，還有特別的拉花機器，可以拉出蔣萬安、盧秀燕的人像，讓盧秀燕直呼有趣。
蔣萬安說，市民基地開箱就像新居落成，歡迎市民朋友來，空間強調親子友善，就是因為之前去台中看到盧秀燕建立了很多兒童運動中心，才希望這樣親子友善空間也可以落實在市民基地。
至於盧秀燕已經是三度跟蔣萬安合體，盧秀燕說，很榮幸陪蔣萬安開箱，充滿愛跟歡樂，且裡面全是治理理念，更將競總命名為市民基地，從市民出發，其中很棒的就是親子友善空間，城市每個角落都應該親子共融。
另外，盧秀燕也觀察到，這裡不是新的建築，但在活化的過程中變得更好，呼應了蔣萬安公辦都更政見，就從基地試辦起。
盧秀燕說，很少看到這麼有趣的競選總部，她坐下來了就不想走了。