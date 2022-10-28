特企／《妖怪三國志 竊國戰爭》慶萬聖 蒐集南瓜換獎勵
由LEVEL-5與KOEI TECMO Games雙大廠聯手打造，大宇資訊旗下星宇互動娛樂代理的Q萌策略遊戲《妖怪三國志 竊國戰爭》，本作是承襲了KOEI知名系列作品《三國志》經典的調兵遣將，組派軍隊攻城／守城，亦或是主持內政的策略玩法，並結合《妖怪手錶》中個性鮮明生動的可愛妖怪，所展開的夢幻合作企劃。日前《妖怪三國志 竊國戰爭》官方宣佈，為迎接一年一度的萬聖節到來，將展開萬聖節特別企劃，遊戲中的可愛妖怪將以萬聖節造型限時登場！
《妖怪三國志 竊國戰爭》營運團隊為了迎接萬聖節，特別開啟一系列的好康活動，只要在活動期間內參與活動，蒐集「南瓜」即可至活動交換所兌換各項獎勵，此外同步開啟限時登入獎勵、賓果任務、特惠禮包等福利，等著各位玩家前往妖怪三國志的世界中，體驗不一樣的萬聖節派對！另外現在只要登入《妖怪三國志 竊國戰爭》即可獲得Halloween限定S級妖怪「HW吉胖喵劉備」，連續10日還可獲得各種好禮，除此之外萬聖節限定的「小魔女吹雪姬」、「將星HW小石獅孫策」、「將星喵魔女卑彌呼」也限時加入轉蛋卡池中，一年僅有一次，錯過不再，快來一起蒐集可愛的南瓜喵星人吧！
距離三國時代久遠以前的戰國時期，中原大陸被劃分為七個國家，每一個國家都有一個強大的妖怪坐鎮，因其強大的實力與謀略，被稱為「七雄武將妖怪」，現在即將降臨《妖怪三國志 竊國戰爭》的世界，擁有舉世無雙的實力的七雄，等著各位玩家前往挑戰!只要通關試煉就可以將「七雄武將妖怪」收服成為夥伴！透過重覆通關試煉獲得「英雄祕話」，一窺深藏於妖怪心中的起源故事，並讓「七雄武將妖怪」們更願意發揮真正的實力！