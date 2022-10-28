遭國民黨抹紅！鄭運鵬一一解釋　嘆比萬聖節的鬼還可怕

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鄭運鵬說，為了張善政的選情，國民黨竟然可以連抹紅他這招都拿出來，真是令人啼笑皆非。鄭說，過去自己對於香港反送中、台灣被中國打壓的國際議題，也經常有表態，如果這樣能被稱呼為紅，那提過要「與中國進行一中憲法」的張善政絕對是「紅中之紅」。
鄭運鵬表示，國民黨那些看圖說故事的謠言，反而證明了台灣長期被中國打壓的國際現實。10幾年前，自己在非立委期間從商的這些經歷，也是反映出台商長期被打壓的困境，這很容易一一說明。
鄭運鵬說，由於台灣長期受到中國打壓，不是專利合作組織 (PCT) 的會員國，因此所有台灣個人或公司向PCT提出專利保護的申請，都只能通過中國智財局向PCT提出。所有這些送往中國智財局的文件，都會被加上「中國台灣」。這是只要諮詢經濟部智慧財產局或任何一家專利事務所都會知道的專利實務。
鄭運鵬也說，專利中提及的其它技術，包含直播內容所述的華為、中興企業的技術，都是依專利申請的要求，要求申請者必須在申請書中表達所申請的發明，比其它技術的差異和進步之處。並不是列出使用的技術，這是中國國民黨故意誤導。
鄭運鵬也強調，國民黨說專利書上鷗業新媒體公司在南京東路的地址，是他與中國聯繫的神秘民宅，也是他的財產。但事實上，這是公司成立初期向房東「承租」的辦公室，根本不是本人或公司的資產，「我不像張善政有添購那這麼多房產的興趣」。
鄭運鵬表示，以上事實，都非常容易查證，甚至只要是相關從業人員都很明白。中國國民黨因為張善政選情告急，竟然連抹紅的招數都敢拿出來，這是標準打人的喊救人。
鄭運鵬說，桃園市選舉應該回歸政策與專業，自己的參選是全台灣市長候選人最晚的，但時至今日已提出超過100多項政見；而張善政直到現在，不但沒把他之前被質疑的事情解釋清楚，也逃避解釋曾擔任親中政黨中華民族致公黨的最高總顧問，這樣的一位市長候選人，卻為了操作選舉反過來指責對手親中抹紅？
鄭運鵬也無奈打趣表示，萬聖節快到了，國民黨的鬼話連篇真的很可怕，歡迎大家參加自己競選總部這週末的遊行與北競總的萬聖節活動，一起來同樂去去晦氣。