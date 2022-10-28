李妍瑾剛認愛就失控！深夜喝醉罵男友：天天躺床像智障

▲李妍瑾認愛當天晚上喝醉失控，也讓男友圤智雨笑到不行。（圖／翻攝自李妍瑾臉書、圤智雨IG）
▲李妍瑾認愛當天晚上喝醉失控，也讓男友圤智雨笑到不行。（圖／翻攝自李妍瑾臉書、圤智雨IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-28 15:28:54

性感女星李妍瑾與AV導演圤智雨相識多年，直到昨（27）日兩人才公開認愛，廣受外界祝福。沒想到，圤智雨今天就突然把李妍瑾喝醉大鬧的失控畫面PO上網，只見兩人不斷鬥嘴、你來我往的微微放閃，相當有趣，也讓圤智雨笑說，他也因此睡不著覺。

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圤智雨今天在IG上PO出影片，可以看到李妍瑾，一身細肩黑色低胸背心，搭配休閒居家超短熱褲，坐在地板上喝酒，一聽到圤智雨的詢問「妳怎麼啦？」她則哭喊「你自己知道啦！我已經講過了講完了，我不能悲天憫人一下嗎？」

▲李妍瑾不斷邊哭邊喊抒發情緒，卻被圤智雨通通拍了下來。（圖／翻攝自圤智雨IG）
▲李妍瑾不斷邊哭邊喊抒發情緒，卻被圤智雨通通拍了下來。（圖／翻攝自圤智雨IG）
談到為甚麼要喝酒？李妍瑾就回：「地方媽媽需要酗酒才能紓壓，你知道嗎？因為男朋友不了解妳，然後妳還要面對工作壓力，然後看著男朋友天天躺在床上像智障一樣，快殘廢了，然後跟我說職業倦怠！Ｘ的！我也職業倦怠啊！我也想休息啊！」甚至狂掉眼淚，不停對著愛犬抒發心情，「你是全世界最好的男人對不對？」

過程中，小倆口不停鬥嘴、吐嘈，最後就在李妍瑾充滿殺氣的說，「你知道再拍下去，我就會殺了你！」圤智雨這才趕快結束影片，事後也忍不住笑說，「每天有新招的妍瑾，昨晚又發作了，所以給大家看看發酒瘋的她多猛！」同時也透露當天晚上，他完全睡不好。

▲37歲女藝人李妍瑾今（27）日認愛AV導演圤智雨，在臉書親揭兩人在一起原因。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
▲李妍瑾27日認愛AV導演圤智雨，並在臉書親自解釋交往原因。（圖／翻攝自李妍瑾臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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