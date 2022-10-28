2022台灣花菓盆栽展 薛石柱九重葛贏得總冠軍

一年一度台灣花菓盆栽展，今天起至11月01日在台南市政府民治市政中心南瀛堂登場，展出25種樹種116件作品，樹種多元化，質、量更勝往年，其中以九重葛最多，數量幾占總展出大半，大會總冠軍也由會員薛石柱栽植的九重葛奪得，菓王則由陳惠記的岩榕勝出，花后由羅瑞本的九重葛中選。

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▲2022台灣花菓盆栽展今起登場，展覽組主委彭冠今介紹今年獲得菓王榮銜的岩榕，（圖／主辦單位提供）

本次展覽由台南市政府農業局指導，大臺南花菓盆栽協會主辦。據協會理事長張建壹表示，過去幾年的展覽，因有許多東南亞的盆栽愛好者慕名而來，致使交易熱絡，也為盆栽業者提供一個交流平台。今年雖因疫情無法入境，但透過電子網路的展示，相信仍可獲取相當不錯的成績。此外，協會為推廣盆栽產業，在這次展覽中也舉辦盆栽市集，以親民價格販售盆栽素材，歡迎民眾參觀選購。

▲2022台灣花菓盆栽展今起一連5天展出，首日即吸引很多參觀民眾湧入。（圖／主辦單位提供）

理事長張建壹說， 近年來綠色 療癒概念廣為流行，透過園藝活動，以植物為媒介，讓人與自然界、植物間產生心靈對話，對於身體與心理可以產生療癒效果。至於 盆栽創作，是將平凡無奇的素材，透過作者精心的造型佈局，將其提升至藝術層次，藉由展覽推廣可達到美化人生、淨化人心的效果，在在顯示盆栽產業不僅具有經濟價值，隱形的教化功能也不容忽視。

展覽組主委彭冠今表示，協會感念政府多年來的支持與協助，也深知政府正大力鼓勵青年返鄉務農，而盆栽文化可將農業提升至國際級的層次，不但可提升農業的附加價值，亦可為農業找到創新出路，希望政府能更深入了解這個產業的潛能，並加以重視及發展它。