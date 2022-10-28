中職／金手套復活！王勝偉獲東山再起獎肯定

9屆游擊金手套得主王勝偉今年改披富邦悍將戰袍，已屆38歲的他在攻守兩端穩定軍心，不吝於向後輩傳承經驗，獲聯盟表彰為2022年中華職棒「東山再起獎」，為第二位獲獎的野手。
王勝偉2006年代訓選手選秀會獲兄弟象第一輪指名，2008年開始在一軍出賽，新人年起連續兩年獲得盜壘王獎項，並於2013、2017年再度以卓越壘間破壞力問鼎盜壘王；生涯起步守備位置就是游擊手的他，頻繁於中線防區上演精采美技，2008、2010至2012、2014至2017、2019年9度獲頒游擊金手套，締造各一次三連霸、四連霸，堪稱中華職棒游擊守備教科書。
隨著年歲增長，2020年中信兄弟傾向內野布局換血，王勝偉春訓期間調整不及，首度開季未選入一軍名單，加上超級新人江坤宇驚奇表現，「王拔」出賽數銳減，隔年更只在一軍出賽5場，季末球隊決定不將他放進60人名單，王勝偉得以以自由身尋求新的舞台，最後在富邦積極爭取下改披藍袍出發。
本季王勝偉95場出賽繳出96安打、12盜壘、打擊率0.298和游擊守備率0.963，兩度獲選單場MVP，包括5月20日作客樂天桃園4打數3安打猛打賞、挹注4分打點，幫助季初戰績低迷的悍將止敗，相隔1084天再獲選單場MVP，證明自己「東山再起」。