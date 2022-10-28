南台灣「冬季旅展」巨蛋登場　解封首檔優惠滿滿

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位於高雄的「承億酒店TAI Urban Resort」此次旅展，推出最受旅客喜愛的「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午/晚餐擇一，原價34,000元，旅展現場限定的優惠價7,500元起，等同優惠下殺2.2折。承億酒店旅展也祭出餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價3,900元（79折）；另外購買10張餐券，除可享7,500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值1,000元承億食足券」。
高雄義大皇家酒店與義大天悅飯店於旅展推出超人氣餐廳優惠餐券。義大皇家酒店「皇家享食券」每張750元，可於星亞自助餐廳享用平日午餐或晚餐，買10張贈1張，每張682元，相當於原價69折起。義大天悅飯店則推出每張480元「假日自助下午茶券」、每張750元「假日自助午餐券」、每張800元「假日自助晚餐券」三款，買5張就送1張，最低400元起。此外，即日起至11月13日止同步於飯店官網舉辦線上旅展。
冬季將至，此次展覽也特別邀請台東知本金聯世紀酒店於全台旅展首次曝光「台灣溫泉飯店聯盟」聯盟票券每張只要 3,500 元，即可選擇入住聯盟旗下8家頂級溫泉飯店。
旅展期間也特別規劃多重優惠活動，其中有早鳥限定的「800個福袋免費大放送」，每日前200名入場來賓可兌換免費福袋，有機會抽中「飯店住宿券」；展覽期間至館內蓋章，蓋滿6個章，即可參加抽獎，大獎為承億集團住宿券；旅展全館消費滿額再加碼抽三天兩夜澎湖機票加住宿；另外還有30萬購物金天天抽等。