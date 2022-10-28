雲豹能源推廣綠能不遺餘力　捐贈太陽光電系統予獵人學校

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雲豹能源總經理趙書閔有感而發表示：「雲豹能源成立6年以來，始終秉持著用心向前的企業責任精神，我們從偏遠山區及部落都留下雲豹能源的公益腳印，並藉由太陽光電設備的捐贈行動照亮偏鄉，未來我們也希望透過更多不同的形式幫助更多需要幫助的族群，持續用愛與光電在全台點亮希望。」
發言人張建偉提到，雲豹能源與台東拉勞蘭部落的公益緣分起於2019年，當時我們捐贈了3kW太陽能發電系統在拉勞蘭小米工坊屋頂，幫助節省用電。今年團隊再度來到拉勞蘭部落捐贈太陽能發電系統，未來這裡將成為原住民綠能部落的示範點！也很高興能邀請賓茂國中師生們，一同見證具有意義的公益光電系統建置過程，期盼透過綠能小教室的課程安排，讓孩子們理解「節能減碳」從小地方做起，便能帶給地球大大的幫助！
獵人學校校長亞榮隆‧撒可努，二十多年來致力推廣排灣族文化，成立部落青年會，在這次學生與再生能源交流活動中，特別以射箭體驗作為實作，讓孩子們理解學會射箭，是原住民的傳統技能，然而練就這個基本功，是要更了解人和土地與環境的關係，如同再生能源取之於自然，同時也是關愛這片土地的體現。
而雲豹能源秉持著用心向前與關愛台灣土地精神，透過綠能公益行動，和下一代共同往永續的未來前進，用愛點燃希望，用光電照亮偏鄉與部落。