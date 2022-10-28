雲豹能源推廣綠能不遺餘力　捐贈太陽光電系統予獵人學校

▲雲豹能源(6869)捐贈拉勞蘭部落5kW太陽光電系統，並擴大邀請賓茂國中20位師生體驗綠能教育與原民文化。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源(6869)捐贈拉勞蘭部落5kW太陽光電系統，並擴大邀請賓茂國中20位師生體驗綠能教育與原民文化。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-10-28 16:11:592022-10-28 16:25:25

雲豹能源(6869)發揮企業責任腳步不停歇，一步一腳印在各地播下綠色公益種子！今年10月雲豹能源再度來到台東太麻里的拉勞蘭(Lalauran)部落，啟動新一波綠能公益行動，捐贈5kW太陽光電系統，並邀請台東賓茂國中共20位師生共襄盛舉，與雲豹能源總經理趙書閔、發言人張建偉、新香蘭教會牧師戴明雄博士以及獵人學校校長亞榮隆‧撒可努一同見證再生能源與原民文化的友善結合與課程收穫。

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此次雲豹能源捐贈5kW太陽能發電系統，其中3kW安裝在獵人學校屋頂，2kW設置在文化健康站，預計每年供應5735度電力，相當於種植264棵樹，盼能減輕部落族人電費負擔，提升部落能源自主運用。

雲豹能源總經理趙書閔有感而發表示：「雲豹能源成立6年以來，始終秉持著用心向前的企業責任精神，我們從偏遠山區及部落都留下雲豹能源的公益腳印，並藉由太陽光電設備的捐贈行動照亮偏鄉，未來我們也希望透過更多不同的形式幫助更多需要幫助的族群，持續用愛與光電在全台點亮希望。」

▲雲豹能源捐贈5kW太陽能發電系統，預計每年可供應5735度電力，盼能減輕部落族人電費負擔。（圖／品牌提供）
▲雲豹能源捐贈5kW太陽能發電系統，預計每年可供應5735度電力，盼能減輕部落族人電費負擔。（圖／品牌提供）
發言人張建偉提到，雲豹能源與台東拉勞蘭部落的公益緣分起於2019年，當時我們捐贈了3kW太陽能發電系統在拉勞蘭小米工坊屋頂，幫助節省用電。今年團隊再度來到拉勞蘭部落捐贈太陽能發電系統，未來這裡將成為原住民綠能部落的示範點！也很高興能邀請賓茂國中師生們，一同見證具有意義的公益光電系統建置過程，期盼透過綠能小教室的課程安排，讓孩子們理解「節能減碳」從小地方做起，便能帶給地球大大的幫助！

獵人學校校長亞榮隆‧撒可努，二十多年來致力推廣排灣族文化，成立部落青年會，在這次學生與再生能源交流活動中，特別以射箭體驗作為實作，讓孩子們理解學會射箭，是原住民的傳統技能，然而練就這個基本功，是要更了解人和土地與環境的關係，如同再生能源取之於自然，同時也是關愛這片土地的體現。

而雲豹能源秉持著用心向前與關愛台灣土地精神，透過綠能公益行動，和下一代共同往永續的未來前進，用愛點燃希望，用光電照亮偏鄉與部落。

▲獵人學校老師為賓茂國中學生分享傳統射箭技藝並進行實地體驗。（圖／品牌提供）
▲獵人學校老師為賓茂國中學生分享傳統射箭技藝並進行實地體驗。（圖／品牌提供）

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