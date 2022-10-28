台灣15所大學和越南學校合作　加深教育交流

來自台灣的15所大學在10月16日至10月22日前往越南，參訪團由社團法人台越經濟文化教育發展協會精心安排與聯絡，由前台北商業大學校長、也是台越經濟文化教育發展協會顧問張瑞雄帶團，在7天時間內參訪河內、胡志明市和同塔省三地，參加的台灣各大學與越南的大專院校簽訂數十份合作協議和備忘錄，採用1年+3年、2年+2年、3年+1年的方式完成學業，將引進越南學生至台灣求學，畢業後可以在越南的廣大台商所用。
參訪團的台灣各大學包括國立中山大學、國立高雄師範大學、國立嘉義大學、國立宜蘭大學、臺北市立大學、國立勤益科技大學、淡江大學、致理科技大學、亞洲大學、長庚大學、靜宜大學、中國文化大學、華梵大學、弘光科技大學、大仁科技大學等15所大學。越南方面則有胡志明市國家大學、孫德勝大學、胡志明市科技大學、西貢大學、蓮花大學、同塔大學、河內國家人文社會大學、河內首都大學、河內建設大學等，簽訂數十份合作協議和備忘錄。
參訪團特別感謝台越經濟文化教育發展協會理事長吳品蓁，此次親自到越南和各政府單位和各大專院校溝通聯絡，讓參訪團的行程安排非常順利，促成台越雙方教育交流合作，居功厥偉。參訪團也感謝駐台北越南經濟文化辦事處、和駐越南台北經濟文化辦事處全力協助，讓參訪順利成功。越南目前約有4,000家台商、9,000多台幹，急需人才，越南人口將近1億，人口年輕，對少子化的台灣，是一個吸引來台求學的國家。但礙於語言不通的因素，台灣各大學到越南招生往往單打獨鬥，事倍功半，而此次在7天內，即會見越南十幾所大學的代表，事半功倍。