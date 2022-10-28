第三屆竹塹調音祭主場派對 10/30和選旅戶外廣場登場
國境已於10/13正式解封，各地觀光旅遊活動一觸即發，深耕新竹在地的第三屆「竹塹調音祭」首度結合飯店戶外廣場舉辦主場派對，選擇在鄰近國道一號、科學園區、陽明交通大學與清華大學的「和選旅」隆重登場，欲提供熱愛音樂演奏與集結新竹酒食文化的朋友們在正值入秋之時於開放空間一同歡聚Chill。
當日除免費入場及美食攤車外，「和選旅」更為此推出獨享方案，即日起至10月30日凡出示「竹塹調音祭」集點卡預訂住宿，即享官網任一專案折抵300元，及於2樓硯宴軒中餐廳消費即贈限定港式點心一份。「和選旅」為新竹市唯一每房型皆有獨立陽台、獨立空調與浴缸，在秋風微醺時也能享有飯店舒適的服務，有興趣的朋友千萬不能錯過。
今年的竹塹調音祭主場派對時間訂於2022年10月30日周日下午4點至晚上10點，地址在新竹市東區大學路16號的和選旅戶外，活動發起者Reiver & Tender於春天即開始籌備，攜手結合新竹在地飯店、特色酒吧如Last Call、隱士、The Choice 酌肆、將進酒等，更邀請到兩次金曲獎得主，台灣客語天團音樂鬼才黃子軒與山平快，另有海岸乾杯、自由之丘、可愛虎小島、Moon Vibe、道森梅特、布拉賈等知名音樂人於現場演出，適合三五好友相聚享受，千萬不要錯過了這一年一度的新竹盛會。