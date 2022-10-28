富邦搶下好市多卡？蔡明興未鬆口 僅說好客戶必積極爭取
針對外傳台北富邦銀行搶下好市多Costco聯名卡新發行權，富邦金控董事長蔡明興今（28）日出席第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」受訪並未鬆口，僅強調「只要是好的客戶，一定都很積極爭取」。
國泰世華銀行發行的好市多Costco聯名卡，10年發卡權將於明（2023）年8月7日到期，外傳台北富邦銀行以12億元搶下新的發行權，對此，國泰世華銀行日前回應表示，目前還沒收至好市多通知，但不論有無續約，國泰世華銀都在做準備，若最後沒有續約，針對原本的好市多聯名卡友，可以轉換成CUBE卡。
今日富邦集團董事長蔡明忠及富邦金董事長蔡明興一同出席第4屆「蔡萬才台灣貢獻獎」，對於是不是搶下好市多聯名卡新發行權，蔡明興受訪時仍表示，「我們沒法評論市場傳言」。
不過，他說，信用卡都是富邦長期很重視的業務，過去這幾年最主要推了J卡及MOMO卡，也獲得消費者認同，也增加滿多客戶數，這方面富邦也非常有信心提供越來越好的服務，尤其富邦也投資了韓國現代信用卡，最近也派人一團人去韓國觀摩，他們經營非常有特色，也希望從這來取經 ，加強信用卡服務。
對於媒體不死心進一步追問，是不是正在與好市多洽談聯名卡發卡事宜？他僅強調，「只要是好的客戶，我們都是一定很積極爭取」，都是很好的客戶群。