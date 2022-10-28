傳統美食更好吃！越南河粉躋身世界最美味、最有名菜餚
河粉（Phở）是越南的傳統美食，也是越南最具代表性的食物，可以說是最具知名度、能見度的東南亞美食，一碗經典的河粉，看似簡單樸實，但美味湯頭的深層滋味，讓人一試就上癮。現在越南河粉更是一躍成為世界級美食，獲得知名美食地圖網站Taste Atlas評選為世界100道最美味和最有名的菜餚。
Taste Atlas表示，越南河粉是當地的傳統美食，也是國民菜，更重要的是，透過這道街頭小吃展現出越南生活方式，讓人們從中了解到，越南的風情和文化。
先前越南河粉也曾獲得許多旅遊網站的好評，美國有線電視新聞網CNN曾在2018年把越南河粉列入「世界30種最佳菜餚名單」；美國商業新聞網站Business Insider曾將越南河粉選為「世界上40道我們一生應該嘗試一次的美味佳餚」。
更讓越南民眾開心的是，知名旅行雜誌The Travel最近公佈世界十大美食國家，越南獲讀者票選排名第五，雜誌內文寫著，「雖然漁村和海產相當普遍，但遊客赴越南旅遊時會看到更多美食，菜餚的多樣性會使人選擇困難」。The Travel也建議遊客到越南旅遊時，可以試試春捲和麵包等當地特色菜餚，還有炒飯和碎米飯。