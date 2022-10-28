「最會生的男人」再立功！紅眼樹蛙繁殖給力　晚上超搶眼

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由於臺北動物園過去從沒繁殖過箭毒蛙，就算有日方保育員的經驗分享，楊志平仍必須從無到有一路摸索，從前兩年屢試屢敗，靠著四處請益、閱讀論文、每天觀察箭毒蛙生態、詳實紀錄，不斷改良飼養環境，才慢慢建立現今的規模。
在楊志平的努力下，箭毒蛙房已經成為兩棲爬蟲動物館的繁殖中心，除了箭毒蛙之外，其他館內需要繁殖的動物，也會送到這裡嘗試繁殖，從最開始的箭毒蛙，到後來的羅地島蛇頸龜，連去年年底曾成功繁殖紅眼樹蛙，都再接再厲於今年9-10月期間產下10窩卵泡，也讓紅眼樹蛙的公蛙，被戲稱全園「最會生的男人」。
紅眼樹蛙是生活於中南美洲的一種夜行性青蛙，鮮綠的體色配上鮮紅色的大眼睛、體側和大腿內側還有非常顯眼的藍色，其體表豐富亮麗的顏色，也讓牠們成為全世界熱門的寵物之一。白天紅眼樹蛙會躲藏在葉背或潮濕的隱密處休息，此時牠們會全身緊縮在一起，只露出體表鮮豔的綠色，融入周圍的環境中，但只要到了晚上，紅眼樹蛙鮮紅的眼睛，就成為身上最搶眼的器官。
紅眼樹蛙在雨季繁殖，人造環境中一般的噴管水霧，並無法滿足紅眼樹蛙的需求，保育員楊志平為了營造出下雨的環境，特別加裝數根塑膠水管打洞，模仿下雨時的雨滴，才順利在去年12月成功繁殖第一團卵泡。
除了利用人工環境模擬大自然的氣候外，在今年5-6月臺灣梅雨季的時間，楊志平還嘗試將飼養箱移到屋外，讓紅眼樹蛙感受大自然的雨水來刺激繁殖，果然產下1窩卵泡，並接續在今年9月和10月發生兩次大量繁殖，在只有2公3母的情況下，短短兩個月內共產下10窩卵泡、孵出數量多達200隻以上的蝌蚪。
紅眼樹蛙的繁殖行為是，當公蛙鳴叫聲成功吸引到雌蛙後就會進行抱接，產下的卵泡表層是透明的，因此很容易能透過卵泡，來觀察蝌蚪的發育過程。卵泡通常產在水域上方葉背，或是隱密的地點，當蝌蚪發育成熟後就會自己掉進水中。
箭毒蛙房的建置歷經了8個年頭，從剛開始一直拿不出亮眼的成績，到後來建立了箭毒蛙繁殖的SOP，再進一步簡化灑水、換水等較為繁瑣又必須每天執行的工作項目，利用簡易的水管和定時器，將每個水缸改造成自動化換水設備後，保育員楊志平才有較多時間去擴充更多的養殖設備，照顧和繁殖更多的物種。
箭毒蛙房也在楊志平的堅持下，甚至利用閒暇的時間自掏腰包，花多年的時間改造成現在「蛙咖啡」的風格，也成為園方接待國內外合作單位重要貴賓的示範場域，雖然箭毒蛙房位於後場並不開放給民眾參觀，但民眾還可以前往穿山甲館的迷你箭毒蛙房參觀喔！（編輯：李惠婷）