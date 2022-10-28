Lulu快來領！黃子佼「愛馬仕包買好了」 親吐送大禮原因
藝人黃子佼和徒弟Lulu（黃路梓茵），日前才憑著節目《婚禮歌手》一舉奪下第57屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，不僅幫助Lulu打破金鐘魔咒，也實現了要送給Lulu愛馬仕包包的承諾，師徒情誼令人稱羨。不過，黃子佼昨（27）日也分享，為何突然想送包包的真實原因，也讓粉絲相當感動。
黃子佼在臉書發文表示，原來是因為疫情的關係，讓他的人生價值觀發生改變，「對自己對身邊的人，對助理對自身收藏。對很多值得的付出」，之所以會喊話要送Lulu愛馬仕包包，「也是徒弟生得逢時，然後謝謝她的貼心，我們有很棒的共識」，同時也透露包包已經買好，一切就等Lulu本人親自來領取。
最後黃子佼有感而發的說，「人生啊，樂在其中，日子啊，量力而為，不然呢？更待何時，世界變得如此詭異，不可控的事務太多」，並呼籲大家把握當下，愛要及時，「能愛，就趕快去吧！能給予，都是福氣，公益、支持創作人都一起，別客氣。如同一身五彩繽紛，每一天要熱鬧滾滾，不枉地球戮力生活。」
值得一提的是，黃子佼除了送愛馬仕包包給Lulu以外，他也在金鐘獎慶功宴上透露，老早就買了一幅孟耿如很喜歡的畫作，而且不管價錢就直接刷下去，一定比包包還要貴，還希望媒體們先別公開消息，等他回到家在給老婆驚喜。（編輯：詹鎰睿）