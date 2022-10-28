奈格看到台灣就怕？北轉後恐「往西逃」 颱風最新路徑曝
今年第22號颱風「奈格」目前正穩定往西北方前進，值得注意的是，原先中央氣象局預估，奈格颱風可能在通過呂宋島北轉，再向台灣逼近，但最新的預測卻顯示，奈格北轉後可能會往西向中國行進，直撲台灣或暴風圈掠過台灣的可能明顯降低，同時氣象局發布海上和陸上警報的機率也調降，不過就算如此，下週日至下週三（10/30~11/2）颱風外圍環流仍會帶來大量水氣，北部、東半部仍有大雨發生，部分地區甚至會達到豪雨的程度，預先做好防災準備才是上上策。
中央氣象局預報員林定宜指出，奈格颱風最新預報已將整體路徑往西改動，且北轉的角度不再像過去預測的這麼大，而「北轉後又往西」的原因在於「太平洋高壓」比預期強，因此颱風會順著高壓較強的導引氣流順勢往西走，因此先前預估它可能北轉後靠近台灣，再從台灣東南方掠過的機率大降，不過奈格颱風後續的路徑變化還是較大，下週日至下週一（10/30~10/31）北轉時的角度是觀測重點，通過呂宋島後整體局勢才會更明朗。
林定宜也說道，奈格颱風這兩天往呂宋島靠近時，因為海溫高、風切小的原因，最快明天就會轉為中颱，不過受到呂宋島地形破壞後減弱，進入南海再重新整合，北轉後環境較差漸漸變弱，提醒民眾，無論強度、路徑如何變化，下週日至下週三，其外圍環流都會帶來大量水氣，加上東北季風些微的影響，「北高壓、南颱風」都注定會帶來雨勢，預估北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，下週一（10/31）水氣最多，東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨。
至於明日天氣部分，東北季風增強，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，東北部地區並有局部大雨發生的機率；溫度上，北台灣高溫約攝氏23～25度，中南部攝氏30~31度，低溫各地大約是攝氏21度左右，與今日相比明顯降溫，中南部地區要特別留意早晚溫差。