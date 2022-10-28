鄭運鵬經商文件冠中國！張善政競辦批：登陸淘金裝清高

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曾俊豪指出，在被挖出和對岸三大國營電信商做生意後，鄭運鵬面對質疑，僅用「人生經歷」、「可受檢驗」含糊帶過，卻不願說明與國營電信商的高層有何聯繫，與協助對接的對岸政府官員說過哪些話，甚至，有沒有用「民進黨前立委」的身份，試圖找尋生意紅利，鄭運鵬並未回應。
曾俊豪說，如今爆出為了申請專利，不惜把國籍寫中國、中國台灣，鄭運鵬推說是國際專利申請之必然，甚至強調自己就是有這樣的經歷，才知道台灣在國際上遭受不公平待遇，必須要突破困境，此番言論乍聽之下很委屈，但事實上，只是鄭運鵬的「雙標不回頭」。曾俊豪舉例，當藝人蕭敬騰說自己常住在成都，當楊丞琳錄製節目被上「中國台灣」字幕，當林志玲講「我愛你中國」遭到網友攻訐、圍剿時，鄭運鵬怎麼不出來幫忙緩頰，只是要嘗試突破困境。
曾俊豪表示，甚至在民間團體想要購買BNT，幫助台灣度過疫情難關時，「立法委員鄭運鵬」為了護航高端，更是百般阻撓、抹紅BNT，難道有過在對岸賺人民幣、申請專利等「人生經歷」的鄭運鵬，會不清楚這些規則？甚至為了進行「中國色彩」的政治操作，不惜賠上台灣民眾的性命。
曾俊豪指出，由此可見，鄭運鵬所謂的「國際專利之必然」、「了解台灣在國際上受到不公平待遇」都只是謊言，鄭運鵬的言論與行為，就是說一套做一套，登陸淘金還要裝清高，難道心中的台灣價值比不上口袋的人民幣值？