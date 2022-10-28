鄭運鵬經商文件冠中國！張善政競辦批：登陸淘金裝清高

▲針對鄭運鵬昔日登陸創業國籍填寫中國一事，張善政競辦提出質疑。（圖／資料照片）
▲針對鄭運鵬昔日登陸創業國籍填寫中國一事，張善政競辦提出質疑。（圖／資料照片）

本報訊

2022-10-28 18:03:14

針對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昔日登陸創業，為了申請專利在國籍填寫中國一事，國民黨桃園市長候選人張善政競辦發言人曾俊豪今（28日）指出，鄭運鵬面對質疑，辯稱自己就是有這樣的經歷，才知道台灣在國際上的不公平待遇，乍聽之下很委屈，然而，近年蕭敬騰、楊丞琳與林志玲等藝人因兩岸議題被網友出征時，卻不見鄭運鵬以「過來人」的身份力挺。曾俊豪反問，鄭運鵬說一套做一套，登陸淘金還要裝清高，難道心中的台灣價值比不上口袋的人民幣值？

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨桃園市議員候選人凌濤昨公布關鍵文件，證明鄭運鵬當年在中國經商期間，不但用華為技術申請專利，還在專利申請書的國籍寫「中國」，地址則是標註「中國台灣」，對比鄭運鵬一直以來的「抗中保台」，極度諷刺。

曾俊豪指出，在被挖出和對岸三大國營電信商做生意後，鄭運鵬面對質疑，僅用「人生經歷」、「可受檢驗」含糊帶過，卻不願說明與國營電信商的高層有何聯繫，與協助對接的對岸政府官員說過哪些話，甚至，有沒有用「民進黨前立委」的身份，試圖找尋生意紅利，鄭運鵬並未回應。

曾俊豪說，如今爆出為了申請專利，不惜把國籍寫中國、中國台灣，鄭運鵬推說是國際專利申請之必然，甚至強調自己就是有這樣的經歷，才知道台灣在國際上遭受不公平待遇，必須要突破困境，此番言論乍聽之下很委屈，但事實上，只是鄭運鵬的「雙標不回頭」。曾俊豪舉例，當藝人蕭敬騰說自己常住在成都，當楊丞琳錄製節目被上「中國台灣」字幕，當林志玲講「我愛你中國」遭到網友攻訐、圍剿時，鄭運鵬怎麼不出來幫忙緩頰，只是要嘗試突破困境。

曾俊豪表示，甚至在民間團體想要購買BNT，幫助台灣度過疫情難關時，「立法委員鄭運鵬」為了護航高端，更是百般阻撓、抹紅BNT，難道有過在對岸賺人民幣、申請專利等「人生經歷」的鄭運鵬，會不清楚這些規則？甚至為了進行「中國色彩」的政治操作，不惜賠上台灣民眾的性命。

曾俊豪指出，由此可見，鄭運鵬所謂的「國際專利之必然」、「了解台灣在國際上受到不公平待遇」都只是謊言，鄭運鵬的言論與行為，就是說一套做一套，登陸淘金還要裝清高，難道心中的台灣價值比不上口袋的人民幣值？

一場選舉就是一場涅槃　韓國瑜：張善政可給桃園美好未來

韓國瑜桃園輔選未與張善政合體？詹江村：怕總部爆棚

奈格颱風影響！桃園萬聖城被迫延期　一圖看懂最新日程

倒數30日／桃園激戰！張善政穩固基本盤　鄭運鵬認五五波

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀