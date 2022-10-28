龍貓隧道旁的絕美地標！「內惟藝術中心」亮相

高雄文化新地標「內惟藝術中心」結合高雄電影節的首波開放廣受好評，加上全台最美輕軌段「龍貓隧道」加持，成為最新打卡熱點。高雄市長陳其邁今(28)日宣佈，內惟藝術中心即將啟動第二階段試營運，即日起可至官網線上報名，內惟人更享加碼好康，歡迎市民朋友踴躍預約，搭乘輕軌穿越龍貓隧道，一起享受這座新世代藝術中心，展開無界限的美感生活體驗。
陳其邁指出，內惟藝術中心大門面向熱鬧的內惟市場，也有許多市民朋友會在傍晚時分來到美術館園區運動，為此營運團隊特別調整試營運時間，由上午11時開放至晚間9時，民眾逛完市場、跑完步就可以直接逛藝術中心的體驗，將會成為高雄市民日常，這座藝術中心也將是最全球在地化的代表。
高雄市副市長史哲表示，內惟藝術中心是高雄「大美術館計畫」最後一塊關鍵拼圖，很開心2022年迎來由知名建築師劉培森親手設計的內惟藝術中心，這座融入自然景觀、擁抱社區的綠色建築，也在日前榮獲臺灣年度建設的最高獎項「2022國家卓越建設獎—最佳規劃設計類」殊榮並被推薦角逐「全球卓越建設獎」。
內惟藝術中心室內面積約833坪，小而美的內部空間無柱無樑，透過開放式的動線規劃，融合了展覽、影廳、選物與輕食等複合機能。
高雄市文化局長王文翠同時也是高雄市專業文化機構董事長指出，內惟藝術中心11月起以預約方式進行第二階段試營運，預約系統將保留半數名額予內惟人，試營運期間，凡有內惟居民身分者預約即享專屬好康加碼贈內惟藝術中心影廳電影兌換券一張（價值$260）。歡迎民眾至官網線上預約系統報名，相關資訊請詳藝術中心官網或粉絲專頁。