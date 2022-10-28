人物／趙藤雄從霸氣到低調　八面玲瓏卻因大巨蛋踢鐵板

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幾年前，趙藤雄雖然官司纏身，但每次都能全身而退，因此曾被外界視為「九命怪貓」，但大巨蛋問題把他再次推到風口浪尖，之前交保被限制出境，還得每天到派出所報到，被媒體捕捉到神情疲憊。
其實，趙藤雄患有心血管疾病，且曾有肝硬化，之前靠中醫、飲食恢復健康，原本上了年紀的他要讓長子趙文嘉接班，但趙文嘉在30多歲罹患肝癌，為了讓兒子好好接受治療與修養，原本打算在65歲退休的趙藤雄，因此喊出還要再戰20年，只是老爸官司纏身，兒子只能臨危受命，接掌營收超過千億元的遠雄帝國。
趙藤雄雖然清瘦，但他個性霸氣且八面玲瓏，藍綠都有人脈，多年來累積雄厚的政商關係，做事無往不利。沒想到近幾年因大巨蛋案多次與柯文哲槓上，柯不只一次在鏡頭上痛罵趙藤雄，趙也不甘示弱屢屢回嗆。
趙藤雄曾批評大巨蛋案遭政治操弄、民粹操作、被私設刑堂，對遠雄非常不公平。他也曾親上火線在記者會上說「政治太可怕，我永遠搞不懂！」卻遭柯文哲反嗆「政治不難，只是找回良心而已。」為了大巨蛋案，趙柯雙方幾乎是天天針鋒相對。
不僅如此，趙藤雄也曾在工地祭拜時狀告「好兄弟」，在台上大聲疾呼投資大巨蛋被台北市政府刁難勒令停工，痛批時任台北市都發局長的林洲民「沒有良心與道德」，砲火猛烈稱「林局長你玩夠了嗎？」
2017年11月，趙藤雄被依行賄等罪遭起訴，當時以新台幣5.5億元創天價交保，打破永豐金控前董事長何壽川的4億元保金紀錄，據傳，趙藤雄方僅花半小時就籌齊17箱現鈔保釋金，財力雄厚令人咋舌。
只是歲月也逐漸削弱了趙藤雄的戰鬥力，集團事務交棒給趙文嘉與專業經理人之後，他逐漸轉趨低調，2020年因跌倒後身體狀況較差，趙藤雄就以患病為由，請求每日赴警局報到能解除或減少頻率。如今高齡78歲的趙藤雄被判有期徒刑7年，對比他心心念念的大巨蛋營運露曙光，可謂悲喜交加！