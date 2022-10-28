首款港漫動畫手遊《龍虎門M》　事前登錄開放預約！

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「羅莽師父」化身王小虎！馬小靈你在何方？
《龍虎門M》營運團隊有幸邀請到資深電影武打演員「羅莽」師父，化身功夫高強的「王小虎」，傳授各位絕世武功！此外更會延續龍虎門的故事，五十年後的「王小虎」再出發尋找被綁架的馬小靈！ 美麗動人的「馬小靈」會由誰演繹呢？
正版授權！動畫劇情展現新著故事！
《龍虎門M》主線劇情收錄「黃玉郎」作品的《新著龍虎門》20多個經典章節並制作為動畫，第一章是從第25期「屠龍烹狗」作第一章故事開始！由「王小虎」獨闖油麻地惡戰「大龍頭」為開端，之後轉戰韓國、日本及泰國等地，與四大教主「火雲邪神」、「東方無敵」、「蚩尤」、「文殊天尊」展開連場決戰！玩家將能透過全新制作的動畫，感受更立體、更熱血的《新著龍虎門》故事及名場面！
粵語配音 九陽易筋威震天下！
遊戲收錄超過100位《新著龍虎門》漫畫角色及200套以上的武功絕學，包括大家耳熟能詳的一皇、二聖、三將軍，四神、五魔、六冤魂以及一神、二妖、三煞星、四鬼、五怪、六騎士等角色均會全數登場！遊戲更為所有漫畫角色及其絕學進行廣東話配音，再配上精心制作的動畫，務求把「雷電神腿」及「九陽大霹靂」等經典絕學精彩活現，給玩家及粉絲們不一樣的視聽盛宴！
一條龍閃卡投票！選出「龍虎群英」專屬精品！
《港漫慢慢傾》Ｘ《龍虎門M》合作呈獻一條龍投票活動！由《龍虎門》全球漫畫迷一人一票選出13張A-K的代表人物，官方將根據結果制作精品閃卡套裝，參加事前登錄的玩家均有機會獲得！立即透過官網頁面參加活動，贏取遊戲虛寶及一套合共13張的龍虎群英閃卡連精美收藏盒！
創角送100連抽！送王小虎，再送王小龍！
《龍虎門M》全球繁體版將預定於十一月雙平台上線！為慶祝遊戲上線，遊戲團隊為各位創角玩家準備了合共100連抽，同時再送SSR王小虎、王小龍，與玩家龍虎同心決戰四大教主。玩家可自立門派成為一教之主，並與全球玩家在實時「地盤戰」爭奪領地，成為最強勢力！
首款港漫動畫手遊《龍虎門M》事前預約全球同步開放預約！喜愛港漫《龍虎門》、港漫大師「黃玉郎」作品、港漫題材、卡牌策略、回合制玩法的玩家們，記得追蹤《龍虎門M》官方Facebook專頁獲得第一手遊戲消息和獨家限定獎勵！