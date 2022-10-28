永和分屍案！兇嫌狠心支解胞弟滅跡 檢認手段殘忍求重刑
新北市永和區一名梁姓老翁（73歲），因金錢問題、長期與胞弟感情不和，不料今年8月30日晚上，梁翁竟趁夜深人靜之時，持刀將胞弟殺害，隨後再以菜刀、鐵鎚等物，將其分屍並打包丟到垃圾車。新北地檢署日前偵結，認為梁翁手段甚為殘忍，依殺人、損害毀棄屍體罪起訴，並建請法院從重量刑。
據了解，由於梁姓死者平時會與社區大學的張姓女同學聯繫，但從今年8月30日起，梁男就開始失聯，張女因擔心其遭遇不測，遂於9月5日下午報警求助，不料警方才剛踏入梁男住家，就聞到一股濃烈的屍臭味，隨後在房間內發現梁男遺體，但頭顱及左右手、右腳都已明顯被人斬斷，經搜尋後，在屋中起出3把菜刀、3把鋼刀，而與死者同住的梁姓大哥（73歲），則不知去向。
警方深入追查發現，死者梁男家中共有9位兄弟姊妹，其他手足均已離家，僅有大哥與死者留下同住，但2人感情不睦，經常為錢發生爭吵，10年前梁男還曾經被大哥持菜刀恐嚇，導致雙方鬧上法院，進而埋下殺機。
9月6日失蹤的73歲大哥落網後，向警方坦承犯行，供稱自己9月1日凌晨趁胞弟熟睡之際，持水果刀往對方心臟猛一刺奪命，隨後分屍滅跡，並且連續2天把遺體的頭、雙手、右腿肢解後包進垃圾袋、丟上垃圾車。
對此，檢方則表示，梁翁僅依金錢問題、生活摩擦等，就持刀殺害胞弟，且犯後還支解遺體丟棄，手段十分殘忍，亦造成其他親友難以抹滅的悲痛，故依法起訴，同時建請法院從重量刑。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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