房市／泰山搞什麼鬼？信義房屋房仲凝聚老商圈辦萬聖趴

▲信義房屋房仲將於10月29日舉辦泰山搞什麼鬼活動，與周邊居民同樂。（圖／信義房屋提供）
▲信義房屋房仲將於10月29日舉辦泰山搞什麼鬼活動，與周邊居民同樂。（圖／信義房屋提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-28 18:28:46

Trick or Treat！最受小朋友歡迎的萬聖節即將到來，新北市的泰山地區，由信義房屋房仲攜手在地店家，串聯商圈內70多家業者，於10月29日下午2點到5點在文程廣場與周邊區域舉辦「泰山搞什麼鬼」扮裝踩街活動，小朋友不但能討糖同歡，還能集點換贈品，不僅有趣，也凝聚居民之間的向心力。

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年底將至，萬聖節、感恩節與耶誕節等一連串的節慶陸續展開，而本週末打頭陣登場的正是萬聖節，已經有許多父母開始準備為孩子扮裝。過往，想要帶小朋友參加萬聖節活動，大多要跑到天母等異國風情較濃厚的區域，但近幾年以來，有愈來愈多商圈也開始舉辦這類活動。

其中，新北市泰山地區已連續4年舉辦萬聖節慶典，頗受矚目。今年的活動名為「泰山搞什麼鬼4.0之糖果屋party」，串聯商圈內70多家業者，不但能讓小朋友扮裝踩街、討糖集點，還準備了主題show，有各式吸睛演出。

信義房屋泰山店與泰山明志店也參與了活動的籌畫，並扮演關鍵角色。信義房屋泰山店專員謝佳芬分享，泰山是比較傳統的地區，過往區內只有獅王節、獅王爭霸等等傳統慶典，比較少適合親子參與的活動，本身也是媽媽的謝佳芬，為了想讓泰山的小朋友們也能有美好的童年回憶，近年來攜手分店同仁與商圈內其他店家共同籌辦。

謝佳芬分享，此活動每年都有扮裝主題，例如上一屆是動物派對，今年則是糖果屋派對，與會者可以依循主題來裝扮，也可以自己發揮創意，例如前幾屆就很流行打扮成外送員或動畫人物等。

除了扮裝、討糖，參與的小朋友還可以領了集章單，只要在12個印章中集滿9個章，就可以換禮物，許多參與店家除了發糖果，也會準備小遊戲例如敲鈸、轉羅盤等等，增加跟小朋友之間的互動趣味。

有趣的是，因為泰山商圈範圍較大、參與活動的商家間距離也較廣，不少小朋友是由父母騎摩托車載著到處討糖，「機車版群魔亂舞」成為泰山獨有的萬聖節風景。

信義房屋向來深耕社區與商圈，以泰山店為例，除了舉辦萬聖節慶典外，每逢夏季與過年前，也都有免費幫在地居民換紗窗等服務，謝佳芬強調，這類作為不以利益為出發點，而是希望能連結信義與店家、居民之間的關係，長長久久的往來。
 

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