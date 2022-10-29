今日來講股／台積電讓員工休假是溫馨提醒　另用這招防身

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謝晨彥表示，很多人覺得這封內部信是「示警」，但他認為是「溫馨提醒」。因為魏哲家講在信中感謝公司同仁過去三年的辛勞，主要是疫情發生之後報復性消費跟供應鏈短缺的問題，確實讓他們急單來得又快又猛，所以員工可能真的沒辦法可以正常休假，而產能利用率可能從110%到現在100%，甚至大家擔心7奈米掉到90%或80%，其實對台積電來講就是恢復過去正常的節奏。
謝晨彥指出，由於內部信時間點的關係，大家不免有過度的聯想，因為畢竟台積電的股價從高點688元跌到379元附近，任何風吹草動都會引發投資人敏感神經，再加上最近連英特爾都說台灣很重要，但有地緣政治的風險，且包括高盛、摩根大通，甚至美國前財長姆努欽都有類似的觀點，都讓台灣半導體被放大檢視。
謝晨彥坦言，美國晶片禁令與地緣政治風險確實影響台灣半導體產業，也讓台廠有了不一樣的思考，第一是台商開始思考是不是應該把生產基地分散，往東南亞或是往南美洲移動，來降低客戶對訂單產出的疑慮。第二就是產業界開始在做「去台化」，譬如自行開始增加供應鏈的產出、自己建廠或找台灣以外的品牌合作。
但謝晨彥也說，整體來講，台灣半導體供應鏈在全球，尤其是美國與歐洲維繫得很好，再加上技術與人才讓台灣擁有優勢。雖然對台商來說，分散生產基地絕對是未來幾年的趨勢，但要在國外打造一個像台灣那麼完整的供應鏈其實難度非常高，因此他認為台積電乃至於台灣半導體的地位並不那麼容易被取代。
當然，台積電看到優勢也看到挑戰，謝晨彥說近期台積電就宣布建立3DFabric聯盟，其實就是要把客戶之間的關係更緊密去結合，大家綁在一起，自然而然信心就上來。至於投資人關心台積電還會不會持續破底？明年上半年是否還處於低檔？他坦言「有可能」，因為市場恐慌氣氛還需要時間淡化，但他也強調台積電體質夠好，再加上車用與高速運算的需求仍很旺，因此投資人不妨可以分批逢低布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。