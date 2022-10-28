葳格歡度不一樣萬聖節 師生變裝闖關「奧茲遊境」

迎接萬聖節，台中葳格國際學校今天舉辦疫後首次大型主題活動，師生嗨翻了！小學部是以「奧茲遊境The Wizard of Oz」為主題，師生變身桃樂絲、獅子及稻草人，以闖關方式體驗故事中桃樂絲的冒險旅程，驚險刺激。中學部走的是驚悚路線，以「孤兒院─你敢不敢進來」為主題，將孤兒院打造成駭人鬼屋，挑戰師生膽量，嚇人指數破表。





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▲葳格歡度不一樣萬聖節， 師生變身「奧茲遊境」中角色，展開冒險旅程。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.28)

葳格國際學校表示，提升學生外語能力，除了課堂正規教學，文化體驗更能潛移默化。所以，每逢國內外節慶如耶誕節、萬聖節和傳統中秋節，葳格都會設計特別課程與主題活動，融入英語教學，寓教於樂，讓學生不只認識不同國家文化，擴展視野增加國際觀，也有能力向外國人介紹自已國家文化，深獲家長認同與支持。





▲葳格歡度不一樣萬聖節，小學部變身「奧茲遊境」的桃樂絲、錫人等角色，展開冒險旅程。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.28)

只是受到疫情影響，這兩年來，節慶活動大多停辦。今天登場的萬聖節主題活動，是疫後首次復辦，師生都很興奮，小學部與中學部還各自設計不同主題活動，將校園變身奧茲王國，故事中人物如巫婆、錫人及桃樂絲等穿梭其中，歡度不一樣的萬聖節。





小學部師生今年不搞鬼，走的是文學風，將西洋節慶結合經典文學「奧茲遊境」，透過九月、十月間課堂導讀，學生多能接觸到這本世界名著，了解劇中人物角色。並在培養科技素養的iWagor課，讓學生結合藝術、科技，發揮創意、天馬行空設計自己的角色，並帶著冒險精神在校園內闖關，如同桃樂絲被龍捲風捲起後，展開冒險旅程。





▲葳格歡度不一樣萬聖節， 師生變身「奧茲遊境」書中角色，展開冒險旅程。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.28)

中學部北屯校區是以「孤兒院─你敢不敢進來」為主題，打造驚悚駭人的鬼屋體驗，以及塔羅牌之前世今生關卡外，外語部還設計了一系列與萬聖相關的實境影片與益智遊戲，讓學生們勇闖五關挑戰膽識，有學生闖關後直呼「驚悚破表」，校園瀰漫著萬聖節鬼影幢幢氛圍。





李海碩總校長表示，葳格藉由文化活動體驗讓學生從中了解、學習，進而欣賞與尊重，擺脫對不同文化的刻板印象與偏見，讓知識豐富與多元性，是葳格特色教學之一。有家長讚稱，體驗式教學，能讓學生從活動中理解文學名著與節慶意識，提高學習語文興趣，成效會更顯著。









