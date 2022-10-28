T1／震撼彈！小四復活　蘇翊傑復出兼任球員

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現年35歲的蘇翊傑，球員時期主打控球後衛，以極具靈活的傳球能力見長，過去曾幫助達欣拿下2座SBL超級籃球聯賽冠軍、獲得1座總冠軍賽MVP、3屆助攻王及3度入選年度第一隊，還曾前往中國CBA聯賽挑戰，效力於新疆廣匯隊與廣州龍獅隊。
蘇翊傑於2019年決定高掛球鞋，但去年T1聯盟成立後，他受雲豹球團邀請出任球隊總經理職位，負責規劃與組建球隊戰力，但因初成軍時相對倉促，整合陣容較為辛苦，今年邁入第二季後，後場補進陳孝榕、陳建銘，加上原有主力鄭瑋、羅振峰、盧捷閔也穩定發揮，搭配新成員陸續融入團隊，只是整體經驗與其他球隊相比仍顯稚嫩，蘇翊傑說：「希望我身兼球員後，能夠幫助他們汲取更多經驗，讓球隊成績更進步，新賽季能取得更好席次，不但要進入季後賽，更以拿下總冠軍為目標。」
決定復出前蘇翊傑就已積極投入訓練，在外籍體能訓練師維達斯(Jimmy Vidas)幫助下恢復身體強度，更投入團隊實戰對打，循序漸進找回球感，他認為，重點是一步一步前進，慢慢恢復體能跟肌力，逐漸適應比賽節奏，還有一段時間需要努力。
雲豹總教練劉嘉發則認為，有感受到蘇翊傑強烈的責任心，包括積極尋找洋將及聘請外籍教練，把球隊組織完整並向上提升，現在更成為本土最年長球員，相信將帶給年輕球員莫大鼓舞，他說：「很肯定翊傑這段期間的努力，希望他好好保護身體，讓以前喜歡他的球迷以及現在的雲豹球迷，對他有另外的看法，他這次出來不單是總經理兼球員身份，而且是帶著這份責任來帶領大家」。
雲豹將於11月2日舉辦開季記者會，揭曉年度口號、主視覺、球場票價以及一連串豐富行銷活動。聯盟首戰於11月13日下午兩點鐘，客場對決臺南台鋼獵鷹隊；主場首戰則於11月19日下午4點半迎戰新北中信特攻，請球迷拭目以待！