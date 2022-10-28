批張善政是紅色資本門神　張辦批：鄭文燦才是身穿大紅袍

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曾俊豪指出，張善政在數字王國擔任無給薪的執行董事，初衷很單純，就是希望讓台灣的動畫製作人才，有機會跟好萊塢接軌，但外界卻刻意放大該公司股權，試問，既然是跨國公司，股權當然來自四面八方，如果不懂國際商場遊戲規則，可以跟鄭運鵬請教，以他過往在大陸經商的經驗，相信有很多事情可以分享。
另外，對於余宛如指稱，張善政是紅色資本門神，曾俊豪回應，關於這件事情，建議余宛如做一下功課，早在2020年時，桃園市府主辦「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇時，就邀請數字王國高層與會暢談5G前景，照這個邏輯，余宛如口中的「紅色資本」早就被鄭文燦開國門引入，當年的資科局長陳崗熒還上台演講，這些事情，余宛如難道不發篇臉書抨擊一下？
曾俊豪表示，鄭文燦顧著幫鄭運鵬輔選，荒廢市政，底下的政務官揣摩上意、有樣學樣，資科局長余宛如上班時間發臉書討論政治議題，競辦對於個人言論一項持開放立場，但請「余局長」不要領納稅人的薪水，做「余宛如」想做的事，違反行政中立還如此明目張膽，令人傻眼。
余宛如下午再度發文表示，「看來張善政真的心虛，要把交流跟當門神兩件事混淆在一起」，她同時發出兩點聲明反批，指出28日10:59臉書貼文，該時段她已於昨晚完成請假。並表示公務人員或其他適用行政中立法人員於非上班時間得以家用電腦連結社交網站表達個人支持或反對之意見。另外對於2020年「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇，邀請數字王國總監鄭心與會交流，分享文化藝術展演結合科技之意見，資科局前局長亦代表出席交流。最後余提到，然而「服務」於有解放軍背景的紅色資本公司，與邀請該公司代表參與交流，意義截然不同。請就張善政先生服務於紅色資本這點回應，不要混淆視聽、模糊焦點。