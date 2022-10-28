支持18歲公民權！台大新校長願每月與學生開會、解決問題

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另外，立法院今年審議「大學法」修正案，其中一項焦點是擴大學生參與，盼校務會議等校內重大會議，學生代表比率從現行1/10進一步提高。但不少大學校長擔憂會影響校務會議的進行，串連反對。
對此，陳文章表示，校務會議代表比率及人數，每校有一定限制，目前台大校務會議除行政團隊外，各個院系職員、助教、研究人員、學生都有代表，學生約占10%、18位左右；事實上，除了學生代表想增加，他在遴選過程，也收到台大工會來信，希望校內約用人員也須有代表。
他認為，校務會議代表人數多寡可以討論，但重點是如何讓學生表達聲音，並讓學生遭遇的問題得到解決。台大的校務會議，一個學期才2次，討論議題廣泛，不只學生事務，他在遴選期間，有跟學生代表、團體討論，並承諾當選後，每個月都跟學生開一次會，學生可以提出想做的事、對學校的看法等，他會再思考哪些可以及時解決，哪些需要處室修訂法規。
他說，校務會議不見得能完全解決學生問題、符合學生期望，但透過固定的會議，討論對學生來說重要的議題，反而更能幫助學生解決問題。
至於治校理念，陳文章對各個校區有不同的規劃，將打造公館校區（水源校區）為電動公共載具示範基地；徐州路原來的法學院、社會科學院所在地，未來將成為終身學習基地；竹北校區將打造為碳中和及生醫園區；雲林校區則著重發展永續科技和高齡長照。
另外，陳文章也提到，將在台大成立10個頂尖國際研究中心，初步規劃精準醫學中心、計量理論與應用研究中心、電子科技整合研究中心等；在國內攬才上，每年將給予100位學生獎學金，赴世界排名前50的大學進行雙聯學士學位或交換研習，並設立「研究生校長獎」，獎勵碩博士優秀畢業論文、以及到優質企業就業。