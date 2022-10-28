連彰化爌肉飯都不賣了！顏寬恒批蔡政府忙養網軍不顧農民
尋求連任的台中市長盧秀燕，第2場大型造勢活動今晚從黑派顏家大本營沙鹿區出發。前國民黨立委顏寬恒助講時，感慨連彰化的爌肉飯都不賣了，蔡政府看不到人民的辛苦，企圖以數位中介法箝制人民的言論不成，又以217億元成立數位部，透過「網軍部」控制大家的一言一行，對於台灣農產品遭國際打壓卻無能為力，只會發發臉書、做做哏圖，讓農民自生自滅。
「台中海線聯合大造勢」由台中24個農漁會打前鋒，吸引上萬民眾參加。第一位上台助講的盧秀燕競總海線總幹事顏寬恒，批評蔡政府無法照顧農民，當台灣農漁產品受到國際和中國打壓時，拿不出對策，只會在總統府開記者會、發發臉書做哏圖，「然後，就沒有然後了，讓農民自生自滅。」
顏寬恒說，蔡政府先前推出數位中介法，想控制網路與人民言論，遭到專家痛罵、人民反彈，不得已退回卻不死心，還撥款217億元成立數位部，「就是網軍部，用來控制大家的一言一行」。
他說現在台灣的經濟這麼差，3年來受到疫情影響，人民生活困苦大家咬緊牙根，連彰化的爌肉飯都不賣了。政府卻豪擲一年200多億養網軍，若能用在人民身上不是很好嗎？
江啟臣也批評，民進黨「抗中保台」喊得漫天價響，如今飛機每天來繞，農產品也賣不出去，還要農委會花錢補貼，他問：「用我們的納稅錢買自己的產品，能解決什麼問題？這種政府幹嘛選他？」